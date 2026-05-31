अभिषेक पर अटैक पर TMC नेताओं ने साधी चुप्पी, कुणाल घोष बोले- 'दीदी की सरकार होती तो इन्हीं...'

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअभिषेक पर अटैक पर TMC नेताओं ने साधी चुप्पी, कुणाल घोष बोले- 'अगर दीदी की सरकार होती तो इन्हीं...'

अभिषेक पर अटैक पर TMC नेताओं ने साधी चुप्पी, कुणाल घोष बोले- 'अगर दीदी की सरकार होती तो इन्हीं...'

बंगाल चुनाव में ममता की टीएमसी की करारी हार के बाद से पार्टी में उथल पुथल मची है. अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर सवाल उठा दिए हैं

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 31 May 2026 03:07 PM (IST)
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बंगाल चुनाव में ममता की टीएमसी की करारी हार के बाद से पार्टी में उथल पुथल मची है. पार्टी में एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. ताजा मामला है टीएमसी सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर हुए कथित हमले का. इस घटना को लेकर टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि TMC के कई सांसदों और विधायकों की ओर से कोई रिएक्शन नहीं दिया गया. 

कुणाल घोष ने कहा कि उन्होंने अन्य राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को अभिषेक बनर्जी के समर्थन में और हमले के विरोध में पोस्ट करते देखा, लेकिन टीएमसी के कई सांसदों, विधायकों और पार्षदों तक की तरफ से कोई रिएक्शन तक नहीं दिया गया. घोष ने कहा कि अगर राज्य में तृणमूल कांग्रेस की सरकार होती तो इन्हीं लोगों का रवैया और बयानबाजी पूरी तरह अलग होती. 

क्या बोले कुणाल घोष

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब यह समझना मुश्किल नहीं है कि किन लोगों ने पार्टी के मंच का इस्तेमाल अपने निजी हितों के लिए किया और बाद में किनारा कर लिया. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, "दादा, अनुयायी, बॉस, वीडियो और सेल्फी की राजनीति करने वाले लोगों का बड़ा वर्ग आज कहां है?" उनके इस बयान को पार्टी के भीतर नाराजगी और असंतोष के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.

पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार 
अभिषेक बनर्जी पर कथित हमले को लेकर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि ये सभी स्थानीय लोग हैं, जिन्होंने सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी की यात्रा के दौरान उनका विरोध किया और उनसे गाली-गलौज की. वहीं इस घटना को लेकर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं, जबकि बीजेपी सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि चुनाव परिणामों को देखते हुए आपको स्थिति को समझ जाना चाहिए था. क्यों आप हीरो बनने के लिए गए.

अभिषेक बनर्जी पर कहां हुआ था हमला
टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी शनिवार को सोनारपुर इलाके के दौरे पर गए थे. यहां उन्हें जनता के भारी विरोध और आक्रोश का सामना करना पड़ा. लोग इतने गुस्से में थे कि उन्होंने अभिषेक बनर्जी पर जूते-अंडे और पत्थर भी फेंके. हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने हेलमेट पहनाकर उन्हें जैसे-तैसे निकाला और फिर अभिषेक बनर्जी को अस्पताल ले जाया गया. 

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Published at : 31 May 2026 03:07 PM (IST)
Tags :
Abhishek Banerjee TMC West Bengal Kunal Ghosh BJP
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