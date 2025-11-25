इथियोपिया के Hayli Gubbi ज्वालामुखी में 23 नवंबर को हुए विस्फोट का असर भारत तक दिखाई देने लगा. ये तेज हवाओं के साथ उठी ज्वालामुखीय राख ओमान और अरब सागर होते हुए भारतीय हवाई क्षेत्र तक पहुंच गई हैं. DGCA और मुंबई - दिल्ली के Met Watch Office ने एयरलाइंस के लिए SIGMET यानी Significant Weather Advisory जारी की है. विमानन अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ऊंचाई वाली उड़ानों के लिए यह राख खतरा पैदा कर सकती है, इसलिए रूट और फ्लाइट लेवल पर विशेष सतर्कता बरती जाए.

इथियोपिया के Hayli Gubbi ज्वालामुखी में अचानक विस्फोट हुआ. विस्फोट होते ही पहाड़ से बड़ी मात्रा में Volcanic Ash यानि राख आसमान में कई किलोमीटर ऊपर उठ गई. यह राख हवा के साथ बहती है और सीधे एयर रूट्स पर असर डालती है. इथियोपिया से राख उठी और राख का बादल लगभग 30,000–35,000 फीट की ऊंचाई तक गया. हवा का रुख Gulf Countries की तरफ था इसलिए राख का बड़ा हिस्सा ओमान और अरब सागर की दिशा में उड़ता गया. 24 नवंबर यह राख भारत के ऊपर पहुंच गई यानि हवा ने राख को खींचकर अरब सागर से होते हुए भारत के ऊपर ला दिया. यह राख महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य भारत के एयर-रूट्स के पास से गुजर रही है.

एविएशन एडवाइजरी क्यों जारी हुई?

Volcanic Ash विमान के लिए बेहद खतरनाक होती है, क्योंकि इसकी वजह से इंजन बंद हो सकता है. राख इंजन में जाकर पिघलती है और ब्लॉकेज कर सकती है. विंडशील्ड और सेंसर खराब हो जाते हैं. राख कांच घिस देती है, जिसकी वजह से पायलट को दिखाई देना मुश्किल हो जाता है. एयरक्राफ्ट का एयरफ्रेम डैमेज होता है. यह रडार पर साफ दिखता नहीं है, इसलिए खतरा अचानक बढ़ सकता है. ऐसी स्थिति को देखते हुए मुंबई और दिल्ली के Met Watch Office ने Significant Meteorological Information (SIGMET) जारी किया है.



DGCA/ATC क्या कर रहे हैं?

एयरलाइंस को रूट बदलने ऊंचाई बदलने (FL250–FL350 से दूर रहने) और प्रभावित एरिया में कम ऑपरेशन करने को कहा गया है. कुछ उड़ानों के रूट लंबे किए गए हैं, ताकि राख वाले पैच से बचा जा सके. इथियोपिया में एक ज्वालामुखी फटा और उसका धुआं हवा पर चढ़ा और वह ओमान और अरब सागर तक इसे घसीट लाई. कुछ ही घंटों में वह धुआं भारत के ऊपर की हवा में पहुंच गया. हवाई जहाज जिस लेयर में उड़ते हैं — 30,000–35,000 फीट, इसमें राख तैर रही है. इंजन को नुकसान न हो, इसलिए DGCA ने सारी एयरलाइंस को अलर्ट कर दिया और SIGMET जारी कर दिया गया.

