हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाEthiopia Volcano: इथियोपिया के ज्वालामुखी में विस्फोट! हवा में उठा खतरनाक राख का बादल, DGCA ने जारी की सख्त चेतावनी

इथियोपिया के Hayli Gubbi क्षेत्र में अचानक हुए ज्वालामुखी विस्फोट ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए खतरा बढ़ा दिया है. DGCA ने भारतीय एयरलाइंस को volcanic ash से दूर रहने के कड़े निर्देश जारी किए हैं.

By : वरुण भसीन | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 25 Nov 2025 07:20 AM (IST)
इथियोपिया के Hayli Gubbi इलाके में लंबे समय से निष्क्रिय ज्वालामुखी रविवार (23 नवंबर 2025) को लगभग 10 हजार सालों में पहली बार फटा, जिससे राख और सल्फर डाइऑक्साइड की एक मोटी लेयर आसमान में तैर रही है. इस भारी विस्फोट के कुछ ही मिनटों के भीतर ही आसमान में गाढ़ा, काला और बेहद बारीक कणों वाला धुआं हजारों फीट की ऊंचाई तक फैल गया. DGCA ने सभी एयरलाइंस को एक सख्त एडवाइजरी जारी की और साफ कहा कि जिन रूट्स में volcanic ash मौजूद है, उन क्षेत्रों से उड़ान भरने से बिल्कुल बचा जाए.  

ज्वालामुखी का धुआं दिखने में भले साधारण लगे, लेकिन असल में यह ज्वालामुखीय राख होती है, जिसमें छोटे-छोटे कांच जैसे कण होते हैं. हवा के तेज बहाव के साथ ऐसी राख काफी लंबी दूरी तक पहुंच सकती है और इसी वजह से अंतरराष्ट्रीय एयर रूट्स भी इसके दायरे में आ गए हैं. ज्वालामुखी की राख हवा के साथ बहते हुए उस अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र (FIR) तक पहुंच गई, जिसके ऊपर से भारत की कई उड़ानें रोजाना गुजरती हैं. जैसे ही यह जानकारी मिली भारत की एविएशन रेगुलेटरी संस्था DGCA तुरंत सतर्क हो गई.

DGCA का खास आदेश

DGCA ने एयरलाइंस को यह भी निर्देश दिया है कि वे अपने फ्लाइट प्लान, रूट और ऊंचाई से जुड़े फैसले लगातार अपडेट होने वाली Volcanic Ash Advisories के आधार पर लें. पायलटों, डिस्पैच टीम और केबिन क्रू को भी ज्वालामुखीय राख से जुड़े खतरों की जानकारी देकर पूरी तरह तैयार रहने को कहा गया है. उड़ान के दौरान यदि इंजन की आवाज़ में बदलाव दिखे, परफॉर्मेंस कम हो या केबिन में धुआं या कोई अनजान गंध महसूस हो तो तुरंत रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं.

एयरलाइंस को जरूरी दिशा निर्देश

एयरपोर्ट स्तर पर भी अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं. जहां-जहां राख पहुंचने की संभावना है, वहां रनवे, टैक्सीवे और हवाई क्षेत्र की विशेष जांच करने को कहा गया है. जरुरत पड़ने पर ऑपरेशन रोकने या सीमित करने की सलाह भी दी गई है. इसके साथ ही एयरलाइंस को 24×7 सैटेलाइट इमेजरी, मौसम डेटा, NOTAM, ASHTAM और Volcanic Ash Advisory पर नजर बनाए रखने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि हवा में राख का फैलाव कभी भी दिशा बदल सकता है.

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Published at : 25 Nov 2025 07:04 AM (IST)
Ethiopia DGCA Volcanic Ash
इंडिया
