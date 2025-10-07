जम्मू-कश्मीर के राजौरी में मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने आतंकियों को घेरा; सर्च ऑपरेशन जारी

जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के कांडी थाना क्षेत्र के बीरंथुब इलाके में आतंकियों और विशेष अभियान दल (SOG) की टीम के बीच गोलीबारी की खबर सामने आई है. जोनल पुलिस मीडिया सेंटर, जम्मू के अनुसार, पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीमें मौके पर पहुंच गई हैं. पूरे इलाके को घेर लिया गया है. सुरक्षाबलों ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है. माना जा रहा है कि इलाके में 2-3 आतंकी छिपे हुए हैं.

खुफिया इनपुट के बाद इलाके की घेराबंदी

सुरक्षा बलों को आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद तुरंत इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. यह मुठभेड़ कालाकोट क्षेत्र के ब्रावी लिंक रोड पर स्थित बाजी साहब दरबार के पास हुई है. यह जगह नियंत्रण रेखा (LoC) से करीब 95 किलोमीटर की दूरी पर है.

आतंकियों के घने जंगल में छिपे होने की आशंका

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आतंकी भारी हथियारों से लैस हैं और उन्होंने घने जंगलों वाले दुर्गम पहाड़ी इलाके में पनाह ले रखी है. माना जा रहा है कि उन्हें इस जगह तक पहुंचने में स्थानीय मदद मिली है. सुरक्षाबलों ने आतंकियों को लोकेट कर लिया है और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए अतिरिक्त फोर्स मौके पर भेजी गई है.