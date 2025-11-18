Twitter Down in India: माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स (पहले ट्विटर) मंगलवार (18 नवंबर 2025) की शाम 5 बजे भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में अचानक ठप पड़ गया. इसके अलावा AWS और क्लाउडफ्लेयर सर्विस भी प्रभावित हुई. करीब 30 मिनट तक एक्स डाउन रहा, जिससे यूजर्स को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा.

कई यूजर्स ने एक्स डाउन की शिकायतें की

डाउनटाइम को ट्रैक करने वाले डाउनडिटेक्टर के अनुसार, शाम 5:15 बजे के आसपास 1300 से ज्यादा यूजर्स ने एक्स के डाउन होने की शिकायतें की. इसमें ज्यादातर समस्याएं फीड (47 फीसदी), वेबसाइट (30 फीसदी) सर्वर कनेक्शन (23 फीसदी) से संबंधित हैं. एलन मस्क की कंपनी एक्स ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी कर नहीं बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डाउन क्यों हुआ.

क्लाउडफ्लेयर भी रहा प्रभावित

वेब इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, क्लाउडफ्लेयर को भी प्रभावित हुई थी, जिसका असर अन्य सेवाओं पर पड़ रहा था. क्लाउडफ्लेयर एक इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आज के ऑनलाइन अनुभवों को सशक्त बनाने वाली कई प्रमुख तकनीकें प्रदान करता है. इनमें ऐसे उपकरण शामिल हैं जो वेबसाइटों को साइबर हमलों से बचाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वे भारी ट्रैफिक के बावजूद ऑनलाइन रहें.

भारत के अलावा अमेरिका-यूके में भी एक्स डाउन

अब एक्स फिर से पहले की तरह काम करने लगा और पेज रिफ्रेश हो रहा है. डाउनडिटेक्टर के अनुसार, यूजर्स को फीड देखने में दिक्कत का सामना करना पड़ा. वेबसाइट पर एक्स इस्तेमाल करने में दिक्कत देखने मिली, लेकिन इस दौरान मोबाइल एप पर सोशल मीडिया काम कर रहा था.

डाउनडिटेक्टर के अनुसार अमेरिका में एक्स के ठप पड़ने को लेकर 10,000 से ज्यादा यूजर्स ने शिकायत दर्ज कराई. भारत के अलावा अमेरिका और यूके में भी आउटेज देखा गया. अमेरिका में मोबाइल ऐप पर सबसे ज्यादा समस्या रही.

