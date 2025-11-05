राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा

कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया. उन्होंने बुधवार (5 नवंबर) को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. राहुल ने इस दौरान कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान धांधली हुई थी. राहुल के इन आरोपों पर चुनाव आयोग की ओर से अहम जानकारी मिली है. सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की तरफ से चुनाव के दौरान किसी तरह की अपील दायर नहीं की गई थी. अगर राहुल को दिक्कत थी, तो वे अपनी बात उस वक्त रख सकते थे.

हरियाणा की बात करें तो मौजूदा वक्त में 90 विधानसभा सीटों के खिलाफ सिर्फ 22 चुनाव याचिकाएं ही उच्च न्यायालय में लंबित हैं. नियमों के मुताबिक अगर कहीं पर भी किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को लगता है कि वोटर लिस्ट या चुनाव में गड़बड़ी हुई है तो उसको लेकर अपील दायर की जा सकती है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक भी अपील दायर नहीं की गई.

