बिहार विधानसभा के चुनाव प्रचार के बीच मोकामा में जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या मामले में भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने बड़ी कार्रवाई की है. चुनाव आयोग ने शुक्रवार (31 अक्टूबर, 2025) बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार से इस हत्याकांड को लेकर रिपोर्ट तलब की है. दरअसल, मोकामा में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान दो पक्षों में गुरुवार (30 अक्टूबर, 2025) को गोलीबारी की घटना घटी थी. इस गोलीबारी में जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में प्रचार कर रहे पार्टी कार्यकर्ता और बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या हो गई.

हत्याकांड को लेकर ग्रामीण एसपी ने दिया बयान

जन सुराज पार्टी कार्यकर्ता और बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्याकांड को लेकर पटना ग्रामीण पुलिस अधीक्षक (SP) विक्रम सिहाग ने शुक्रवार (31 अक्टूबर, 2025) को बयान दिया है. उन्होंने कहा, ‘इस हत्याकांड को लेकर दर्ज पहले एफआईआर में पांच लोगों के नाम शामिल है. इसमें जदयू उम्मीदवार और पूर्व विधायक अनंत सिंह को अभियुक्त बनाया गया है.’ उन्होंने कहा, ‘दुलारचंद यादव का अभी पोस्टमार्टम हुआ है, डॉक्टर कल तक रिपोर्ट सौंप देंगे, तभी पूरी स्थिति साफ हो पाएगी.’ जबकि, जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह दुलारचंद यादव की हत्या में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के उम्मीदवार सूरजभान का हाथ होने का आरोप लगाया है.

Bihar | The Election Commission of India has asked for a report from the DGP regarding the Mokama Murder case



Dularchand Yadav was killed during firing between the two sides while campaigning for elections in Mokama yesterday. pic.twitter.com/56WrmknVyN — ANI (@ANI) October 31, 2025

हत्याकांड के बाद से मोकामा में दिख रही तनावपूर्ण स्थिति

विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच जन सुराज पार्टी कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की हत्या से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है. इसके साथ ही मौकामा में तनाव का स्थिति बनी हुई है. वहीं, दुलारचंद यादव के शव यात्रा के दौरान राष्ट्रीय जनता दल (राजद) उम्मीदवार और बाहुबली सूरजभान की पत्नी की गाड़ी पर पथराव की घटना भी हुई है. पथराव के कारण सूरजभान की पत्नी की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है. जिसके बाद राजद उम्मीदवार सूरजभान और वीणा देवी ने इस मामले को लेकर भारतीय चुनाव आयोग (ECI) से हस्तक्षेप करने की मांग की.

