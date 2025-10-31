हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मोकामा हत्याकांड: केंद्रीय चुनाव आयोग ने स्थानीय प्रशासन से मांगी रिपोर्ट, SP बोले- 'पहले FIR में अनंत सिंह अभियुक्त'

मोकामा हत्याकांड: केंद्रीय चुनाव आयोग ने स्थानीय प्रशासन से मांगी रिपोर्ट, SP बोले- ‘पहले FIR में अनंत सिंह अभियुक्त’

Bihar Election: पटना ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विक्रम सिहाग ने कहा कि दुलारचंद यादव का पोस्टमार्टम हो चुका है. डॉक्टर कल तक इसकी रिपोर्ट दे देंगे. इसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 31 Oct 2025 07:57 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

बिहार विधानसभा के चुनाव प्रचार के बीच मोकामा में जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या मामले में भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने बड़ी कार्रवाई की है. चुनाव आयोग ने शुक्रवार (31 अक्टूबर, 2025) बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार से इस हत्याकांड को लेकर रिपोर्ट तलब की है. दरअसल, मोकामा में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान दो पक्षों में गुरुवार (30 अक्टूबर, 2025) को गोलीबारी की घटना घटी थी. इस गोलीबारी में जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में प्रचार कर रहे पार्टी कार्यकर्ता और बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या हो गई.

हत्याकांड को लेकर ग्रामीण एसपी ने दिया बयान

जन सुराज पार्टी कार्यकर्ता और बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्याकांड को लेकर पटना ग्रामीण पुलिस अधीक्षक (SP) विक्रम सिहाग ने शुक्रवार (31 अक्टूबर, 2025) को बयान दिया है. उन्होंने कहा, ‘इस हत्याकांड को लेकर दर्ज पहले एफआईआर में पांच लोगों के नाम शामिल है. इसमें जदयू उम्मीदवार और पूर्व विधायक अनंत सिंह को अभियुक्त बनाया गया है.’ उन्होंने कहा, ‘दुलारचंद यादव का अभी पोस्टमार्टम हुआ है, डॉक्टर कल तक रिपोर्ट सौंप देंगे, तभी पूरी स्थिति साफ हो पाएगी.’ जबकि, जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह दुलारचंद यादव की हत्या में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के उम्मीदवार सूरजभान का हाथ होने का आरोप लगाया है.

हत्याकांड के बाद से मोकामा में दिख रही तनावपूर्ण स्थिति

विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच जन सुराज पार्टी कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की हत्या से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है. इसके साथ ही मौकामा में तनाव का स्थिति बनी हुई है. वहीं, दुलारचंद यादव के शव यात्रा के दौरान राष्ट्रीय जनता दल (राजद) उम्मीदवार और बाहुबली सूरजभान की पत्नी की गाड़ी पर पथराव की घटना भी हुई है. पथराव के कारण सूरजभान की पत्नी की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है. जिसके बाद राजद उम्मीदवार सूरजभान और वीणा देवी ने इस मामले को लेकर भारतीय चुनाव आयोग (ECI) से हस्तक्षेप करने की मांग की.  

Published at : 31 Oct 2025 07:15 PM (IST)
Tags :
Mokama Election Commission CRIME BIHAR BIHAR ELECTION
