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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियागलत जानकारी देने पर चुनाव आयोग हुआ सख्त, जाना पड़ सकता है जेल

गलत जानकारी देने पर चुनाव आयोग हुआ सख्त, जाना पड़ सकता है जेल

चुनाव आयोग फॉर्म 6 में गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ सख्त होने वाला है. जो लोग अपनी जानकारी गलत देंगे उन्हें 1 साल तक की सजा हो सकती है.

Written By : अंकित गुप्ता |  Updated at : 02 Oct 2026 09:32 AM (IST)
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कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश के तमाम राज्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ कानून के प्रावधान के तहत कार्रवाई करें जो फार्म 6, 7 और 8 में चुनाव आयोग के सामने गलत जानकारी देकर चुनाव आयोग को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं .

ऐसे मामलों में जहां पर जांच के बाद यह साबित होता है कि किसी व्यक्ति ने चुनाव आयोग में जमा किए गए फॉर्म 6, 7 या 8 में गलत जानकारी दी है तो ऐसे लोगों के खिलाफ जुर्माना लगाने, 1 साल की सजा या दोनों का प्रावधान है.

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गलत जानकारी देना पड़ेगा भारी

अगर चुनाव आयोग में नए मतदाता पहचान पत्र बनवाने ( form 6), किसी पुराने मतदाता के खिलाफ शिकायत कर उसका नाम हटवाने ( form 7) या अपना वोट नए पट्टे पर ट्रांसफर यह स्थानांतरित करवाने ( form 8) के लिए भरे जाने वाले फार्म में अगर गलत जानकारी देते हैं. शपथ के साथ तो ऐसे मामलों में अब करवाई का निर्देश दे दिया गया है.

 हालांकि यह प्रावधान पहले से ही मौजूद था लेकिन चुनाव आयोग इन प्रावधानों पर अभी तक ज्यादा सख्त नजर नहीं आता था. आयोग का मानना था कि मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में शामिल करने के लिए जरूरी है कि उनको जागरूक कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस प्रक्रिया में शामिल करें लेकिन पिछले कुछ वक्त में जिस तरह से शिकायतें सामने आई है. उसके बाद चुनाव आयोग सख्त हुआ है.

कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने एक कदम कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खरगे और मुख्यमंत्री डीके शिवाकुमार की तरफ से दिए गए रिप्रेजेंटेशन और लगाए गए आरोपों के बाद उठाया है.

कांग्रेस ने लगाया था आरोप

कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया था कि बीजेपी और जीडीएस के कार्यकर्ता जानबूझकर कांग्रेस को वोट करने वाले लोगों के नाम कटवाने के लिए चुनाव आयोग में फार्म 7 जमा कर रहे हैं.

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About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
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Published at : 02 Oct 2026 09:32 AM (IST)
Tags :
Election Commission Karnataka SIR
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