कैसी है भारतीय पायलट स्मित माछर की तबीयत? जानें हेल्थ अपडेट

फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 में चाकूबाजी के दौरान घायल हुए भारतीय पायलट कैप्टन स्मित माछर का इलाज सऊदी अरब के एक अस्पताल में हो रहा है. स्मित माछर और उनके परिवार से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने मुलाकात की. उन्होंने बताया कि माछर की तबीयत पहले से ठीक है. उन्होंने माछर का हेल्थ अपडेट दिया है.

संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने बृहस्पतिवार को कहा कि कैप्टन स्मित माछर से मिलकर उन्हें बहुत तसल्ली हुई, जिनकी स्वास्थ्य स्थिति बेहतर है और वह तेजी से ठीक हो रहे हैं.

चोटों से उभर रहे हैं माछर

दीपक मित्तल ने बताया, माछर का शुरुआती इलाज तबुक शहर के एक अस्पताल में शुरू हुआ था. तबुक शहर के अस्पताल में एक दिन भर्ती कराए जाने के बाद माछर को बेहतर इलाज के लिए और चोटों से उबरने के लिए अबू धाबी भेज दिया गया है. वो अब तेजी से ठीक हो रहे हैं.

परिवार से मुलाकात की

विदेश मंत्रालय ने कहा कि दीपक मित्तल ने उनके परिवार से भी मुलाकात की और कैप्टन के स्वास्थ्य के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया. विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा, अबू धाबी में हमारा दूतावास और दुबई में हमारा वाणिज्य दूतावास इस मामले में स्थानीय अधिकारियों के लगातार संपर्क में हैं. हम एक बार फिर कैप्टन स्मित माछर की वीरता और साहस को सलाम करते हैं.’’ इसमें कहा गया है, ‘‘उनकी बहादुरी भरे काम के लिए दुनिया भर से उन्हें जो तारीफ और समर्थन मिला है, उसकी भी हम तहे दिल से सराहना करते हैं.’’ इससे पहले, मित्तल ने कहा था कि कैप्टन माछर से मिलकर उन्हें ‘‘बहुत तसल्ली’’ हुई, जो ‘‘ठीक हैं चोटों से तेजी से उबर रहे हैं.

बता दें बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई एयरलाइन की उड़ान एफजेड1073 के कॉकपिट में माछर को उनके सह-पायलट ने चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. विमान में 174 लोग सवार थे. घटना के कारण विमान को उत्तर-पश्चिम सऊदी अरब के तबुक में आपात स्थिति में उतारना पड़ा था.

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