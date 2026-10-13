नौकरी की तलाश में विदेश जाना आज के दौर में आम बात हो गई है, लेकिन जब यही तलाश किसी इंसान को अनजाने में युद्ध के मोर्चे पर धकेल दे, तो यह किसी बड़े हादसे से कम नहीं है. हाल ही में सामने आई एक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. रूस की तरफ से लड़ते हुए रूस-यूक्रेन बॉर्डर के पास एक भारतीय नागरिक, मोहम्मद अफ़ज़ल खान की मौत की आशंका जताई जा रही है. अफ़ज़ल के एक साथी के वॉइस मैसेज के मुताबिक, यह घटना पिछले हफ्ते हुई थी, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है.

यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि उस बड़े और खतरनाक ठगी के जाल की बानगी है, जिसमें एजेंटों और बिचौलियों ने भोले-भाले युवाओं को अच्छी आमदनी और सुरक्षित नौकरियों का झांसा देकर युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है.

तेलंगाना से रूस की फ्रंटलाइन तक का सफर

'द न्यू इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट के अनुसार, तेलंगाना के कामारेड्डी ज़िले के ताडकोल गांव के रहने वाले मोहम्मद अफजल खान रूस गए थे. उनके साथ तेलंगाना के तीन अन्य लोग सिरशु अशोक, भुक्या रविंदर और मेगावत प्रकाश भी गए थे. इन सभी ने रूस में कंस्ट्रक्शन, बागवानी (गार्डनिंग), सिक्योरिटी और तेल उद्योग जैसी आम नागरिक नौकरियों के सपने देखे थे. इन परिवारों ने विदेश में नौकरी पाने के लिए प्रति व्यक्ति लगभग 3 लाख रुपए खर्च किए थे.

लेकिन रूस पहुंचने पर हकीकत इन वादों से कोसों दूर थी. शुरुआत में इन्हें रूस के एक मिलिट्री बेस पर घास काटने और बागवानी जैसे सामान्य काम दिए गए, लेकिन कुछ महीनों बाद, हालात तेजी से बदले. परिवारों का आरोप है कि इन लोगों को एक जंगल वाले इलाके में ले जाया गया, हथियार थमाए गए और भारी सैन्य प्रशिक्षण (मिलिट्री ट्रेनिंग) दी गई. लगभग पांच महीने काम करने के बाद भी इन्हें सिर्फ दो महीने का वेतन दिया गया. इसके बाद, इन्हें रूसी नागरिकता और अन्य वित्तीय लाभों का लालच देकर सेना से जुड़े कार्यों के लिए मजबूर किया गया और आखिरकार युद्ध के मोर्चे (फ्रंटलाइन) पर तैनात कर दिया गया.

कैसे बुना गया धोखे का जाल और कानूनी शिकंजा

इस पूरे खेल में स्थानीय एजेंटों और बिचौलियों की बड़ी भूमिका सामने आई है. 'टाइम्स ऑफ़ इंडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक, निज़ामाबाद पुलिस ने इस अवैध भर्ती रैकेट से जुड़े 34 वर्षीय गौरव चौधरी को गिरफ्तार किया है. प्रकाश की पत्नी मेगावत सुनीता की शिकायत में माधवा राव, ओड्डे येल्लैया और तेलू कृष्णा जैसे एजेंटों के नाम सामने आए हैं, जिन्होंने वीज़ा और यात्रा के नाम पर भारी रकम वसूली थी. पुलिस पूछताछ में यह भी सामने आया कि चौधरी के बैंक खातों का इस्तेमाल रूसी मिलिट्री भर्ती एजेंसी द्वारा किया गया था.

स्थिति तब और अधिक पेचीदा हो गई जब इन युवाओं को रूस के इंटरनल पासपोर्ट जारी किए गए और उन्होंने रूसी रक्षा मंत्रालय के साथ एक साल के अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) पर हस्ताक्षर कर दिए. खबरों के अनुसार, इनमें से कुछ लोगों से भारतीय नागरिकता छोड़ने के घोषणा-पत्र (डिक्लेरेशन) पर भी हस्ताक्षर करवाए गए. परिवारों का कहना है कि उनके बच्चों को रूसी भाषा या कानूनी दस्तावेजों की समझ नहीं थी, और धोखे या दबाव में उनसे ऐसे कागजातों पर हस्ताक्षर करवा लिए गए, जिनका मतलब वे समझ नहीं पाए थे.

रूस में उन विदेशी नागरिकों के लिए नागरिकता पाने की प्रक्रिया काफी आसान है जो कम से कम एक साल के मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करते हैं. जनवरी 2024 में जारी एक रूसी राष्ट्रपति के आदेश के तहत योग्य विदेशी सैनिकों को तेजी से नागरिकता देने का प्रावधान है. इसी कानूनी पेचीदगी ने इन युवाओं और उनके परिवारों के लिए घर वापस लौटना बेहद मुश्किल बना दिया है.

केवल तेलंगाना तक सीमित नहीं है समस्या

यह संकट सिर्फ तेलंगाना तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के कई अन्य राज्यों के युवा भी इस जाल का शिकार हुए हैं. मई 2024 में भारत सरकार ने संसद में जानकारी दी थी कि रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान कुल 217 भारतीय नागरिक रूसी सेना में शामिल हुए थे. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इनमें से कई लोगों को उनके अनुबंध से मुक्त करा लिया गया, लेकिन कईयों की जान भी चली गई.

अक्टूबर 2025 में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, तेलंगाना के ही मोहम्मद अहमद, जो कंस्ट्रक्शन का काम करने रूस गए थे, उन्हें भी हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई और बॉर्डर पर तैनात करने की धमकी दी गई. आखिरकार वे किसी तरह एक मिलिट्री गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, हालांकि इस दौरान उनके पैर में गंभीर फ्रैक्चर हो गया. इसी तरह, घायल सिरशु अशोक द्वारा भेजे गए वॉइस मैसेज से पता चला कि वे यूक्रेन के एक मिसाइल हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनके साथियों का कुछ पता नहीं चल पा रहा है.

सरकार के प्रयास और कड़े कदम

इस गंभीर मुद्दे पर भारत सरकार लगातार कूटनीतिक स्तर पर सक्रिय है. विदेश मंत्रालय (MEA) लगातार रूसी अधिकारियों के संपर्क में है ताकि रूसी सेना में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और उन्हें जल्द से जल्द सेवा से मुक्त कराया जा सके.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉस्को यात्रा के दौरान भी यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था, जिसके बाद रूस ने भारतीय नागरिकों को सेवा मुक्त करने के लिए उचित कदम उठाने का संकेत दिया था.

केंद्र सरकार ने मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लापता कर्मियों की पहचान करने और उनके शवों या अवशेषों को वापस लाने के लिए 21 परिवारों के डीएनए सैंपल लेकर रूसी अधिकारियों के साथ साझा किए गए हैं. सरकार मृतक नागरिकों के परिवारों को मुआवजा दिलाने में भी मदद कर रही है.

विदेश मंत्रालय ने देश के युवाओं के लिए एक स्पष्ट एडवाइजरी जारी की है. इसमें नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी भी ऐसे एजेंट या बिचौलिए के झांसे में न आएं जो विदेश में आकर्षक नौकरियों का वादा करते हैं. सरकार ने साफ किया है कि लालच में आकर रूसी सेना से जुड़ने वाले लोग अपनी सुरक्षा खुद खतरे में डालते हैं.

मोहम्मद अफ़ज़ल खान और उनके जैसे अन्य युवाओं की कहानी इस बात का दर्दनाक उदाहरण है कि कैसे विदेश में बेहतर भविष्य की तलाश अनजाने में एक बड़े खतरे में बदल सकती है. यह घटना न केवल अनधिकृत एजेंटों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि विदेशों में रोजगार तलाशते समय पूरी सावधानी बरतना कितना जरूरी है. सरकार के प्रयासों से कई युवाओं को सुरक्षित वापस लाया गया है, लेकिन इस तरह के अवैध रैकेटों पर पूरी तरह लगाम लगाना अब बेहद जरूरी हो गया है ताकि कोई अन्य परिवार इस तरह के असीम दर्द और अनिश्चितता का शिकार न बने.

क्या आप इस मामले या विदेश में नौकरी के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं?