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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExclusive: नीट एग्जाम, कॉकरोच पार्टी से राहुल के आरोपों तक…, धर्मेन्द्र प्रधान का वादा, बोले- हर चुनौती का रखेंगे ध्यान

Exclusive: नीट एग्जाम, कॉकरोच पार्टी से राहुल के आरोपों तक…, धर्मेन्द्र प्रधान का वादा, बोले- हर चुनौती का रखेंगे ध्यान

Exclusive: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एबीपी न्यूज इंटरव्यू में NEET परीक्षा, रिजल्ट, न्यू एग्जाम सिस्टम और राहुल गांधी पर खुलकर बात की.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 23 Jun 2026 04:15 PM (IST)
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नीट एग्जाम से लेकर राहुल गांधी के आरोपों और कॉकरोच पार्टी तक केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में हर सवालों का बड़े ही बेबाकी के साथ जवाब दिया. सबसे पहले उन्होंने कहा कि NEET परीक्षा इस बार शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से पूरी हुई. इसके लिए परीक्षा में शामिल सभी छात्रों, अभिभावकों और व्यवस्था संभालने वाले अधिकारियों का शिक्षा मंत्री ने धन्यवाद किया. साथ ही, कहा कि इतने बड़े स्तर की परीक्षा को सफलतापूर्वक कराना आसान नहीं होता, लेकिन सभी के सहयोग से यह संभव हुआ.

धर्मेन्द्र प्रधान ने बताया कि CBSE का रिजल्ट भी जारी हो चुका है और अब छात्रों की नजर NEET रिजल्ट पर है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि NEET का रिजल्ट जल्द घोषित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि छात्रों को समय पर और पारदर्शी तरीके से परिणाम मिले.

एग्जाम सिस्टम में बड़े बदलाव!

शिक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि भारत के एग्जाम सिस्टम में बड़े बदलाव किए जाएंगे. उनके मुताबिक, सरकार परीक्षा व्यवस्था को और मजबूत, आधुनिक और भरोसेमंद बनाने पर काम कर रही है. इसके लिए अलग-अलग स्तर पर फीडबैक लिया जा रहा है ताकि छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों की समस्याओं को समझा जा सके. उन्होंने कहा कि नए एग्जाम सिस्टम में हर चुनौती को ध्यान में रखा जाएगा.

ये भी पढ़ें: Explained: NEET UG री-एग्जाम पेपर खत्म, सवाल अधूरे! अंडरगारमेंट्स में फोन से लेकर हिजाब तक कैसे बना बवाल?

ऑटोनॉमस एग्जाम सिस्टम पर सरकार का पूरा फोकस

शिक्षा मंत्री ने खास तौर पर कहा कि ऑटोनॉमस एग्जाम सिस्टम पर सरकार का पूरा फोकस है. इसका मकसद परीक्षा प्रक्रिया को अधिक स्वतंत्र, पारदर्शी और बेहतर बनाना है. साथ ही साइबर सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नई एग्जाम सिस्टम ऐसी होगी जो डिजिटल और साइबर चुनौतियों से निपटने में सक्षम होगी.

इंटरव्यू के दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने लगातार नकारात्मक राजनीति की है. शिक्षा मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने छात्रों और परीक्षा व्यवस्था को लेकर गलत जानकारी फैलाने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि नागपुर और कर्नाटक की घटनाओं को लेकर राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए.

कांग्रेस की रैली के कारण बच्चों की परीक्षा छूट गई

धर्मेंद्र प्रधान ने कर्नाटक की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस की रैली के कारण कई बच्चों की परीक्षा छूट गई. वहीं नागपुर मामले पर उन्होंने कहा कि जिस छात्र का मामला उठाया गया, उसने खुद आबू धाबी सेंटर चुना था. मंत्री के अनुसार, इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने गलत बयान देकर लोगों को भ्रमित किया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ उन्हें व्यक्तिगत रूप से निशाना नहीं बना रहे, बल्कि पूरी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं. धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राहुल गांधी उन्हें जितनी आलोचना करनी हो करें, लेकिन छात्रों के करियर और भविष्य को राजनीति का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए. 

ये भी पढ़ें: George Kurian: केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव की आहट के बीच PM मोदी के मंत्री का इस्तीफा, जानें कौन हैं जॉर्ज कुरियन?

About the author विशाल पाण्डेय

पत्रकारिता के क्षेत्र में 12 साल से सक्रिय, सितंबर 2024 में ABP News के साथ जुड़े. विदेश मंत्रालय, संसद भवन, भारतीय राजनीति कवर करते हैं. यूपी की राजनीति को बहुत करीब से फॉलो करते हैं. ग्राउंड रिपोर्ट और स्पेशल स्टोरी पर फोकस. हाल ही में इजरायल वॉर डायरी पुस्तक भी लिखी है.
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Published at : 23 Jun 2026 03:54 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Pradhan CJP ​Dharmendra Pradhan NEET Paper Leak
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