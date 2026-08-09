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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानेपाल PM बालेन्द्र शाह की भारत यात्रा क्यों होगी महत्वपूर्ण? तुर्किए-सऊदी-पाकिस्तान डील के बीच समझें अहमियत

नेपाल PM बालेन्द्र शाह की भारत यात्रा क्यों होगी महत्वपूर्ण? तुर्किए-सऊदी-पाकिस्तान डील के बीच समझें अहमियत

27 मार्च को नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाह को बधाई दी और भारत आने का निमंत्रण दिया था.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 09 Aug 2026 07:24 AM (IST)
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भारत ने आधिकारिक तौर पर नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया है. विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है, हालांकि यात्रा की तारीख अभी तय नहीं हुई है. शाह के प्रधानमंत्री बनने के कुछ महीनों बाद आया यह निमंत्रण दोनों पड़ोसी देशों के बीच रिश्तों को नए सिरे से मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

27 मार्च को नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाह को बधाई दी और भारत आने का निमंत्रण दिया था. शाह ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया था, हालांकि उस समय भी यात्रा की तारीख और कार्यक्रम तय नहीं हुआ था.

दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तर पर संपर्क लगातार बना हुआ है. नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल भारत का दौरा कर चुके हैं. वहीं, भारत के विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुनू महावर ने भी काठमांडू का दौरा किया और नेपाल-भारत संबंधों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की.

ऐसे में बालेन्द्र शाह की संभावित भारत यात्रा सिर्फ एक औपचारिक राजनयिक दौरा नहीं होगा. यह ऐसे समय हो रही है जब भारत-नेपाल संबंधों के सामने सीमा विवाद, चीन का बढ़ता प्रभाव, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं.

क्या नेपाली पीएम की भारत यात्रा से सुलझ सकता है सीमा विवाद?

भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद लंबे समय से संवेदनशील मुद्दा रहा है. लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद हैं.

नेपाल के संसद में दिए एक भाषण में बालेन्द्र शाह ने कहा था कि दोनों देशों को सीमा से जुड़े तथ्यों का अध्ययन करके दोस्तों की तरह बातचीत के जरिए विवाद सुलझाना चाहिए.


नेपाल PM बालेन्द्र शाह की भारत यात्रा क्यों होगी महत्वपूर्ण? तुर्किए-सऊदी-पाकिस्तान डील के बीच समझें अहमियत

ऐसे में शाह की भारत यात्रा दोनों देशों के लिए सीमा विवाद पर बातचीत को आगे बढ़ाने का अवसर बन सकती है. हालांकि, सिर्फ एक यात्रा से यह विवाद पूरी तरह सुलझ जाएगा, ऐसा कहना जल्दबाजी होगी. इसके लिए लगातार कूटनीतिक बातचीत और दोनों देशों की सहमति जरूरी होगी.

बालेन्द्र शाह कौन हैं?

बालेन्द्र शाह ने 27 मार्च को नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली. इससे पहले वह काठमांडू के मेयर थे. उन्होंने 2022 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मेयर का चुनाव जीता था.

राजनीति में आने से पहले शाह संगीत से जुड़े रहे हैं और अपने काम के जरिए भ्रष्टाचार तथा सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों को उठाते रहे हैं.

सितंबर 2025 में युवाओं के बड़े विरोध प्रदर्शनों के बाद नेपाल की तत्कालीन सरकार पर संकट गहराया और तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पद छोड़ना पड़ा. इसके बाद दिसंबर 2025 में शाह राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) में शामिल हुए. यह पार्टी अपेक्षाकृत नई राजनीतिक ताकत है, जिसकी स्थापना पूर्व पत्रकार रवि लामिछाने ने की थी.

नेपाल पीएम की भारत यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है?

नेपाल भारत का करीबी पड़ोसी है और दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध हैं. ऐसे में शाह की भारत यात्रा कई स्तरों पर महत्वपूर्ण हो सकती है.

1. भारत-नेपाल रिश्तों में नए दौर का संकेत

बालेन्द्र शाह नेपाल के नए राजनीतिक नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं. उनकी भारत यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को नई दिशा देने की कोशिश का संकेत हो सकती है.

इस यात्रा के जरिए दोनों देश पुराने मतभेदों को बातचीत के जरिए संभालने और व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिविटी तथा सीमा सहयोग जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने का संदेश दे सकते हैं.

2. सीमा विवाद सबसे संवेदनशील मुद्दा

लिपुलेख समेत सीमा विवाद भारत-नेपाल संबंधों का सबसे संवेदनशील पहलू है. शाह के हालिया बयानों के बाद यह मुद्दा और महत्वपूर्ण हो गया है.

ऐसे में भारत यात्रा दोनों देशों को तनाव कम करने और सीमा विवाद पर राजनीतिक एवं कूटनीतिक बातचीत आगे बढ़ाने का अवसर दे सकती है.

3. चीन का फैक्टर

नेपाल भारत और चीन के बीच स्थित है. इसलिए काठमांडू की विदेश नीति में भारत और चीन के बीच संतुलन नई दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण है.  नेपाल में चीन की आर्थिक और कनेक्टिविटी परियोजनाओं की मौजूदगी बढ़ी है. ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि वह नेपाल के साथ आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को मजबूत बनाए और काठमांडू के साथ भरोसेमंद संबंध बनाए रखे.

4. भारत के लिए रणनीतिक महत्व

भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा, व्यापार, ऊर्जा, आवागमन और गहरे सामाजिक-सांस्कृतिक संबंध हैं. नेपाल की राजनीतिक दिशा का असर भारत की सीमा सुरक्षा और पड़ोसी नीति पर भी पड़ता है. वहीं नेपाल के पास बड़ी जलविद्युत क्षमता है, जो दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का महत्वपूर्ण आधार बन सकती है.

5. क्या यह भारत-नेपाल रिश्तों में रीसेट होगा?

यही इस यात्रा का सबसे बड़ा सवाल है. दोनों देशों के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से मजबूत हैं, लेकिन सीमा विवाद और राजनीतिक मतभेदों ने कई बार तनाव पैदा किया है.

अगर शाह की यात्रा के दौरान सीमा, ऊर्जा, व्यापार और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर ठोस बातचीत होती है, तो इसे भारत-नेपाल संबंधों में एक नए चरण की शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है.

तुर्किए-सऊदी-पाकिस्तान रक्षा समझौते के बीच भारत-नेपाल संबंध क्यों महत्वपूर्ण?

तुर्किए, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए रक्षा समझौते ने पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के रणनीतिक समीकरणों पर ध्यान बढ़ाया है. ऐसे बदलते क्षेत्रीय माहौल में भारत के लिए अपने पड़ोस में मजबूत और भरोसेमंद साझेदारियां बनाए रखना महत्वपूर्ण है.नेपाल PM बालेन्द्र शाह की भारत यात्रा क्यों होगी महत्वपूर्ण? तुर्किए-सऊदी-पाकिस्तान डील के बीच समझें अहमियत

हालांकि, भारत-नेपाल संबंधों को सीधे इस रक्षा समझौते की प्रतिक्रिया के रूप में देखना सही नहीं होगा. दोनों घटनाओं के बीच सीधा रणनीतिक संबंध स्थापित करने के बजाय इसे व्यापक क्षेत्रीय बदलावों के संदर्भ में समझना बेहतर होगा.

1. बदलते सुरक्षा समीकरण में नेपाल का महत्व

सऊदी अरब, तुर्किए और पाकिस्तान के बीच बढ़ता रक्षा सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों में बदलाव का संकेत देता है. ऐसे समय में भारत के लिए अपने सबसे करीबी पड़ोस में राजनीतिक स्थिरता और भरोसेमंद साझेदारी बनाए रखना महत्वपूर्ण है.

नेपाल भारत का निकटतम पड़ोसी होने के साथ हिमालयी क्षेत्र में स्थित है. इसलिए उसके साथ मजबूत संबंध भारत की व्यापक क्षेत्रीय रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं.

2. पाकिस्तान के नए रणनीतिक रिश्तों के बीच भारत की चुनौती

पाकिस्तान के सऊदी अरब और तुर्किए के साथ बढ़ते रक्षा संबंध उसे एक व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्क से जोड़ते हैं. हालांकि नेपाल इस समीकरण का प्रत्यक्ष हिस्सा नहीं है, लेकिन बदलते क्षेत्रीय समीकरण भारत के लिए अपने पड़ोसी देशों के साथ संपर्क मजबूत रखने की जरूरत को रेखांकित करते हैं.

भारत के लिए चुनौती यह है कि वह नेपाल के साथ अपने राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत बनाए और किसी भी बाहरी शक्ति के साथ नेपाल के बढ़ते संबंधों को लेकर केवल प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण के बजाय सहयोग का रास्ता अपनाए.

3. चीन-पाकिस्तान फैक्टर के बीच नेपाल की रणनीतिक अहमियत

पाकिस्तान चीन का करीबी रणनीतिक साझेदार है, जबकि नेपाल भी चीन के साथ आर्थिक और कनेक्टिविटी संबंधों को आगे बढ़ा रहा है. ऐसे में भारत के लिए नेपाल के साथ सीमा प्रबंधन, ऊर्जा, व्यापार और कनेक्टिविटी में सहयोग बढ़ाना महत्वपूर्ण है. मजबूत भारत-नेपाल संबंध नई दिल्ली को हिमालयी क्षेत्र में अपनी रणनीतिक स्थिति बनाए रखने में मदद कर सकते हैं.

बालेन्द्र शाह की संभावित भारत यात्रा को केवल एक राजनयिक दौरे के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. यह भारत-नेपाल संबंधों में मौजूद पुराने मतभेदों को संभालने और नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर हो सकती है.

सीमा विवाद, चीन का प्रभाव, ऊर्जा सहयोग, व्यापार और कनेक्टिविटी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दोनों देशों के रिश्तों की दिशा काफी हद तक निर्भर करेगी.

वहीं, पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया में बदलते रणनीतिक समीकरण भारत के लिए अपने पड़ोस के साथ मजबूत संबंधों की अहमियत को और बढ़ाते हैं. ऐसे में सवाल सिर्फ यह नहीं है कि बालेन्द्र शाह भारत कब आएंगे, बल्कि यह है कि क्या उनकी यात्रा भारत-नेपाल रिश्तों को एक नए और अधिक व्यावहारिक दौर में ले जा पाएगी?

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 09 Aug 2026 07:23 AM (IST)
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