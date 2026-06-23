Explained: NEET UG पेपर खत्म, सवाल अधूरे! अंडरगारमेंट्स में फोन से लेकर हिजाब तक कैसे बना बवाल?

18 जून 2026 को जब दोबारा NEET UG का एग्जाम हुआ तो हर तरफ यही कहा जा रहा था कि इस बार सब कुछ बहुत कड़ा और साफ-सुथरा होगा, क्योंकि पिछली बार पेपर लीक होने से बहुत बवाल हो गया था. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने भी बड़े-बड़े दावे किए थे कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे. लेकिन एग्जाम के दिन ही सारे दावों की हवा निकल गई. बिहार के एक छोटे से जिले से लेकर हैदराबाद के टॉयलेट तक, हर तरफ चीटिंग और गड़बड़ी की कहानियां सामने आ गईं. इन घटनाओं ने NEET पर ई सवाल खड़े कर दिए, एक-एक करके ये सब समझते हैं...

बिहार का खेल: जब डॉक्टरी पढ़ रहे लड़के ही दूसरों की जगह पेपर देने बैठे

ये पूरे मामले की सबसे बड़ी और हैरान करने वाली खबर बिहार के लखीसराय जिले से आई. पुलिस ने वहां तीन परीक्षा केंद्रों पर छापे मारकर एक ऐसे गैंग को पकड़ा जो दूसरों की जगह पेपर देने का धंधा कर रहा था. इसे 'सॉल्वर गैंग' कहते हैं, मतलब जो दूसरे की जगह बैठकर परीक्षा हल कर दे. ये सॉल्वर कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि खुद देश के बड़े-बड़े मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र थे. मतलब जो लोग खुद डॉक्टर बनने वाले थे, वही पैसे लेकर दूसरों को डॉक्टर बनाने के लिए एग्जाम दे रहे थे.

इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड एक लड़का निकला जिसका नाम रविशंकर उर्फ सम्राट है. वो खुद नालंदा के BMIMS मेडिकल कॉलेज में MBBS का छात्र है और अभी फरार चल रहा है. पुलिस ने अब तक 12 मेडिकल छात्रों समेत कुल 30 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे केस की जांच बिहार की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) को दे दी गई है.

आखिर ये लोग एग्जाम हॉल के अंदर घुसे कैसे?

इसकी जांच में एक बहुत बड़ी कमजोरी सामने आई. एग्जाम में जो अंगूठे की जांच यानी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वाला काम होता है, उसका टेंडर प्रमोद कुमार यादव नाम के शख्स को मिला था. उसी ने इस गैंग के मास्टरमाइंड रविशंकर से साठगांठ कर ली और फिर पटना मेडिकल कॉलेज के एक और छात्र मयंक कश्यप को असली बायोमेट्रिक कर्मी की जगह ड्यूटी पर लगा दिया. बस फिर क्या था, इस नेटवर्क के जरिए फर्जी छात्रों को बिना किसी रोक-टोक के अंदर भेज दिया गया. सुनने में आया है कि एक छात्र से 10 से 12 लाख रुपये तक की डील पक्की की गई थी.

जिन छात्रों को पकड़ा गया है, उनके नाम सुनकर ही पता चलता है कि ये खेल सिर्फ बिहार तक नहीं, बल्कि पूरे देश के बड़े संस्थानों तक फैला हुआ था. गिरफ्तार सॉल्वरों में AIIMS रायबरेली का छात्र सौरभ झा, BHU की नर्सिंग छात्रा पूनम कुमारी और दिल्ली के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज का MBBS इंटर्न अमन अग्रवाल जैसे नाम शामिल हैं. ये सब बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बंगाल, राजस्थान और झारखंड से आए थे.

हैदराबाद का टॉयलेट वाला कारनामा

ये मामला हैदराबाद के रामगुड़ा इलाके के एक सरकारी स्कूल का है, जहां नकल करने का एक बिल्कुल फिल्मी तरीका सामने आया. एक लड़के ने एग्जाम शुरू होने से पहले, सुबह सात बजे ही स्कूल की बाहरी दीवार से सटे टॉयलेट के फ्लश टैंक में मोबाइल फोन छिपा दिया. फिर जब एग्जाम चल रहा था, तो वह चीटिंग करने के लिए बाथरूम में गया और फोन चलाने लगा. लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया और पूरा प्लान फेल हो गया.

जयपुर: अंडरगारमेंट्स में फोन छिपाकर हॉल तक पहुंच गई लड़की

हिमांशी नाम की एक लड़की ने अपने अंडरगारमेंट्स के अंदर मोबाइल फोन छिपाया और परीक्षा हॉल के अंदर घुसने की कोशिश की. गेट पर लगा मेटल डिटेक्टर दो बार बजा, लेकिन लड़की ने सुरक्षा गार्डों को बड़ी सफाई से बहला दिया कि अंडरगारमेंट्स के हुक की वजह से अलार्म बज रहा है. गार्ड भी उसकी बातों में आ गए और बिना ठीक से चेक किए उसे अंदर जाने दिया. एग्जाम खत्म होने से बस 15 मिनट पहले जब वो मोबाइल से पेपर की फोटो खींच रही थी, तब जाकर पकड़ी गई. हालांकि, वहां जैमर लगे होने की वजह से वो फोटो बाहर नहीं भेज पाई. ये लड़की तीसरी बार NEET का एग्जाम दे रही थी.

इंदौर में ChatGPT से फर्जी पेपर बनाकर बेच दिया

अक्षय मालवीय नाम के एक लड़के ने ChatGPT की मदद से फर्जी पेपर तैयार किया और इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर दावा कर दिया कि उसके पास NEET री-एग्जाम का असली पेपर है. उसने 100 से 200 रुपये में ये फर्जी पेपर ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया. कोटा में एक छात्र ने इसकी शिकायत राजस्थान पुलिस से कर दी, जिसके बाद इंदौर पुलिस ने देर रात छापा मारकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी ने मान लिया कि उसने कई लोगों को ये पेपर बेचा है और अब पुलिस उन सबका पता लगा रही है.

रोहतक में पेपर लीक की आशंका पर 13 घंटे की पूछताछ

रोहतक में भी पेपर लीक की सूचना ने हड़कंप मचा दिया. सोनीपत की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने छापा मारकर एक प्राइवेट अस्पताल से जुड़े दो डॉक्टरों और एक टीचर को उठा लिया. करीब 13 घंटे तक उनसे सख्त पूछताछ की गई. लेकिन जांच में जब पेपर लीक या किसी साजिश का कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो तीनों को छोड़ दिया गया. फिर भी पुलिस का कहना है कि जांच अभी बंद नहीं हुई है.

हिजाब को लेकर उठा बवाल: पिछली बार इजाजत थी, इस बार नहीं

पिछली NEET परीक्षा में NTA ने साफ-साफ कहा था कि लड़कियां हिजाब पहन सकती हैं, बस उन्हें एग्जाम से थोड़ा पहले आकर चेकिंग करवानी होगी. लेकिन इस बार NTA की ड्रेस कोड की गाइडलाइन में हिजाब का कोई साफ जिक्र नहीं था. इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे केंद्रों पर मुस्लिम लड़कियों को हिजाब उतारने के लिए कहा गया और मना करने पर उन्हें एग्जाम देने से रोक दिया गया.

केरल हाईकोर्ट के दखल के बाद वहां के केंद्रों पर तो इजाजत मिल गई, लेकिन बाकी जगहों पर जो हुआ उससे बहुत सारी छात्राओं का मानसिक तनाव और समय दोनों खराब हुआ. इस पूरे मामले ने NTA की नीतियों की एक जैसी न होने पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया.

NTA के दावे और जमीनी सच्चाई

इन तमाम खबरों के बीच NTA ने अपना वही पुराना राग अलापा कि परीक्षा बिल्कुल सफलतापूर्वक और शांति से हो गई है. पेपर लीक की जितनी भी बातें हो रही हैं, वो सब झूठी और अफवाह हैं. उन्होंने साइबर अपराध वाली एजेंसियों के साथ मिलकर अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही. लेकिन सच तो ये है कि यह सारे मामले कोई अफवाह नहीं, बल्कि पुलिस और मीडिया के सामने आई सच्ची घटनाएं हैं. यानी पूरे सिस्टम में इतनी बड़ी-बड़ी सेंध लग गई और NTA को पता तक नहीं चला, या फिर उन्होंने देखकर भी अनदेखा कर दिया.

क्या ये सारे इंतजाम कामयाब रहे?

इस सवाल का जवाब दो हिस्सों में बंटा है:

कामयाबी की तरफ: NTA ने सुरक्षा के कई स्तर बनाए, जिनकी वजह से कई गड़बड़ियां पकड़ी गईं. ये सब दिखाता है कि सिस्टम काम कर रहा था. कोई बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ, जो अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है.

NTA ने सुरक्षा के कई स्तर बनाए, जिनकी वजह से कई गड़बड़ियां पकड़ी गईं. ये सब दिखाता है कि सिस्टम काम कर रहा था. कोई बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ, जो अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है. चिंता की तरफ: इतनी सख्ती के बावजूद, सॉल्वर गैंग ने बायोमेट्रिक सिस्टम को चकमा दिया. हैदराबाद में दो बार सुरक्षा जांच के बाद भी फोन अंदर ले जाया गया. मेडिकल छात्र खुद इस रैकेट का हिस्सा थे और AI के जरिए फर्जी पेपर बनाकर बेचा गया.

NEET Re-Exam 2026 ने दो बातें साबित कर दीं.

सरकार ने पिछली बार की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत व्यवस्था बनाई.

दूसरी, जितनी मजबूत दीवार बनाओ, उतने ही नए रास्ते निकालने की कोशिशें होंगी.

अगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, CCTV, जैमर, और 2 लाख सुरक्षाकर्मी होने के बावजूद मेडिकल छात्र खुद सॉल्वर बनकर बैठ सकते हैं, तो क्या कोई भी सिस्टम 100% लीक-प्रूफ हो सकता है? असली सवाल यह नहीं कि सिस्टम कितना मजबूत है. असली सवाल यह है कि हम उन लोगों को कैसे रोकें जो इस सिस्टम को तोड़ने के लिए हर दिन नए तरीके ईजाद कर रहे हैं?

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