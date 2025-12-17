गोवा जमीन घोटाला मामले में ED ने कसा शिकंजा, रियल एस्टेट कंपनी के कई ठिकानो पर मारा छापा

गोवा में जमीन हड़पने के एक बड़े मामले में ED ने 16 दिसंबर 2025 को पणजी इलाके में Models Real Estate Developers और उससे जुड़े पार्टनर्स के घर और दफ्तरों पर छापेमारी की. ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के तहत चल रही जांच का हिस्सा है. ED की ये जांच पणजी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक FIR के आधार पर शुरू हुई थी. यह मामला कारंजालेम इलाके की एक कीमती खेती की जमीन से जुड़ा है, जो तानू गौंस के परिवार की बताई जा रही है. आरोप है कि इस जमीन को गलत तरीके से अपने नाम कराने के लिए एक साजिश रची गई.

ईडी की जांच में सामने आया है कि इस साजिश में गोवा के आर्चडायसिस से जुड़े कुछ अधिकारी, सिटी सर्वे ऑफिस के तत्कालीन अफसर और Models Real Estate Developers के पूर्व पार्टनर दिवंगत पीटर वाज शामिल थे. आरोप है कि आपसी मिलीभगत से जमीन के सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी की गई और असली किरायेदार का नाम सिटी सर्वे रिकॉर्ड के फॉर्म B से हटा दिया गया. इसके लिए फर्जी और झूठे दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया. रिकॉर्ड में बदलाव के बाद ये जमीन गैरकानूनी तरीके से Models Real Estate Developers को बेच दी गई. इसके बाद इसी जमीन पर Models Mystique नाम का रिहायशी प्रोजेक्ट तैयार किया गया, जिससे भारी मात्रा में अवैध कमाई होने की बात ईडी कह रही है.

छापेमारी के दौरान ईडी ने कारंजालेम में दियोगो नाथन वाज और उनकी पत्नी नतालिना एस्टेला वाज के घरों के साथ-साथ सांता इनेज़ स्थित Models Real Estate Developers के रजिस्टर्ड ऑफिस की तलाशी ली. इस दौरान कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए, जिनमें 2 फरवरी 2007 का एक Sale and Purchase Agreement और दुबई में खरीदी गई प्रॉपर्टी के टाइटल डीड शामिल है जो दिवंगत पीटर वाज के नाम पर बताई जा रही है.

ईडी को तलाशी के दौरान कई डिजिटल डिवाइस भी मिले है. इनमें विदेशी निवेशकों, खासकर यूएई से जुड़े लोगों के कॉन्टैक्ट्स पाए गए है. जांच एजेंसी का शक है कि इनमें से कई लेन-देन कैश में किए गए हो सकते है. इसके अलावा, जमीन पर तानू गौंस के वैध किरायेदारी अधिकार से जुड़े कागज और उस जमीन पर बने फ्लैट्स की अनुमानित निर्माण लागत से जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए है. ईडी का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में इस केस में और बड़े खुलासे हो सकते है.