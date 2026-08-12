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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया2110 करोड़ की ठगी, एजेंट्स को मिलता था मोटा कमीशन, अब ED ने लिया एक्शन

2110 करोड़ की ठगी, एजेंट्स को मिलता था मोटा कमीशन, अब ED ने लिया एक्शन

निवेश घोटाले को लेकर ED की मंगलुरु टीम ने बेलगावी, चिक्कोडी और निपानी में कई अहम ठिकानों पर छापेमारी की थी, छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त किए गए हैं.

Written By : मनोज वर्मा |  Updated at : 12 Aug 2026 02:17 PM (IST)
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प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने कर्नाटक में बड़े निवेश घोटाले को लेकर बड़ी कार्रवाई की है. केंद्रीय जांच एजेंसी की मंगलुरु टीम ने 7 अगस्त को बेलगावी, चिक्कोडी और निपानी में कई अहम ठिकानों पर छापेमारी की थी. ये कार्रवाई शिवम एसोसिएट्स, शिवानंद सिद्धप्पा नीलन्नावर और उनसे जुड़े लोगों और कंपनियों के ठिकानों पर की गई.

ये पूरा मामला लोगों को निवेश पर हर महीने 3 फीसदी रिटर्न देने का लालच देकर पैसे जुटाने से जुड़ा है. इस मामले में बेलगावी के मालामारुति थाने में अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम पर रोक लगाने वाले कानून और कर्नाटक के जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा से जुड़े कानून के तहत FIR दर्ज हुई थी.

ED की जांच में सामने आया है कि शिवानंद सिद्धप्पा नीलन्नावर ने बड़ी संख्या में लोगों से निवेश के नाम पर करीब 2110.97 करोड़ रुपये जुटाए. जांच एजेंसियों की तलाशी के दौरान करीब 333.89 करोड़ रुपये की रकम निवेशकों को वापस किए जाने का रिकॉर्ड मिला है. ED की जांच के मुताबिक करीब 1777.08 करोड़ रुपये की रकम का अभी पता लगाया जाना बाकी है. अभी ये पता नहीं चल पाया है कि इतनी बड़ी रकम कहां और किन चीजों को लेकर खर्च की गई या किन खातों में है.

एजेंटों को मिलता था मोटा कमीशन
बता दें कि ईडी की जांच में ये भी सामने आया है कि निवेशकों को जोड़ने वाले कमीशन एजेंटों को 0.5 फीसदी कमीशन दिया जाता था. ED को कई बैंक खातों, निजी और कारोबारी खातों के जरिए पैसों के लेन-देन के सबूत मिले हैं. इसके अलावा रकम स्टॉक ब्रोकरों, FD खातों, रिश्तेदारों और दूसरे लोगों तक भेजे जाने की जानकारी भी सामने आई है.

अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त
ED ने छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त किए हैं. इनमें पैसों के लेन-देन, रकम को दूसरी जगह भेजने, निवेश और संपत्तियों से जुड़े रिकॉर्ड भी शामिल हैं. जब्त दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों की जांच की जा रही है. केंद्रीय जांच एजेंसी ED के मुताबिक अभी मामले की जांच पड़ताल जारी है.

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Published at : 12 Aug 2026 02:17 PM (IST)
Tags :
ED Karnataka Investment Scam Case
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