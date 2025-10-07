हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली-नोएडा-गुरुग्राम और मुंबई में 15 ठिकानों पर पड़े ED के छापे, विदेशी नागरिकों को ठगने वाले फ्रॉड का पर्दाफाश

दिल्ली-नोएडा-गुरुग्राम और मुंबई में 15 ठिकानों पर पड़े ED के छापे, विदेशी नागरिकों को ठगने वाले फ्रॉड का पर्दाफाश

Tech Support Fraud Scam: साइबर ठगों के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी ने कई डिजिटल डिवाइस, मोबाइल फोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को भी जब्त किया है.

By : मनोज वर्मा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 07 Oct 2025 11:09 PM (IST)
Preferred Sources

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार (7 अक्टूबर, 2025) को बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, हरियाणा और मुंबई में कुल 15 ठिकानों पर छापेमारी को अंजाम दिया है. यह सर्च ऑपरेशन किया एक ‘टेक सपोर्ट स्कैम’ केस से जुड़ी है. ED की जांच PMLA के तहत शुरू की गई थी, जो दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज की गई कई FIRs पर आधारित है. इन एफआईआर में करण वर्मा और उसके साथियों पर धोखाधड़ी का आरोप है.

ईडी की जांच में क्या हुआ खुलासा?

जांच में सामने आया कि आरोपी दिल्ली के रोहिणी, पश्चिम विहार और राजौरी गार्डन इलाकों में कई गैर-कानूनी कॉल सेंटर चला रहे थे. इन कॉल सेंटर्स से विदेशी नागरिकों, खासकर अमेरिका के लोगों को कॉल की जाती थी. ठग खुद को माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, Charles Schwab Financial Services जैसी बड़ी कंपनियों के कस्टमर सपोर्ट एजेंट बताकर बात करते थे. कई बार वे खुद को पुलिस अधिकारी या जांच एजेंसी के अफसर के रूप में पेश करते थे और लोगों को डराकर पैसे वसूलते थे.

इन ठगों का एक खास तरीका था, BSOD (Blue Screen of Death) ट्रिक. ये लोगों के कंप्यूटर पर फेक पॉप-अप मैसेज दिखाते थे, जिसमें ऐसा लगता था कि सिस्टम में कोई गंभीर समस्या आ गई है. पॉप-अप में लिखा होता – “Call this number for help.” जैसे ही कोई व्यक्ति उस नंबर पर कॉल करता. ठग उसे ‘फेक टेक सपोर्ट’ की आड़ में फंसा लेते और सिस्टम ठीक करने के नाम पर पैसे ठग लेते.

पीड़ितों से वसूले गए पैसे को आरोपी क्रिप्टो करेंसी, गिफ्ट कार्ड्स आदि में बदल देते थे. फिर इन पैसों को हवाला चैनल के जरिए भारत में अपने खातों और साथियों तक पहुंचाया जाता था. ED की जांच में खुलासा हुआ है कि इन ठगों के इस्तेमाल किए गए क्रिप्टो वॉलेट्स में यूएस डॉलर के मिलियंस में ट्रांजैक्शन हुए हैं.

छापेमारी में ईडी के हाथ लगे कई अहम सबूत

सर्च ऑपरेशन के दौरान ED को दिल्ली में एक और गैर-कानूनी कॉल सेंटर मिला, जो इन्हीं लोगों की ओर से चलाया जा रहा था. यहां से भी विदेशी नागरिकों को फर्जी टेक्निकल हेल्प के बहाने ठगा जा रहा था. ED ने कई डिजिटल डिवाइस, मोबाइल फोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को जब्त किया है. एजेंसी अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस नेटवर्क से और कौन-कौन लोग जुड़े हैं और विदेशों में इनके कनेक्शन कहां-कहां हैं.

यह भी पढ़ेंः फर्जी कॉल सेंटर जरिए करोड़ों की साइबर ठगी का भंडाफोड़, ED ने 2.85 करोड़ की संपत्ति की अटैच

Published at : 07 Oct 2025 11:09 PM (IST)
Tags :
ED Gurugram Cyber Crime MUMBAI NOIDA DELHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Coldriff सिरप से अब तक 21 बच्चों की मौत, MP-UP से लेकर तमिलनाडु तक लगा बैन, SC पहुंचा मामला । बड़े अपडेट
Coldriff सिरप से अब तक 21 बच्चों की मौत, MP-UP से लेकर तमिलनाडु तक लगा बैन, SC पहुंचा मामला । बड़े अपडेट
बिहार
बिहार चुनाव में क्या प्रशांत किशोर बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे? एक्सपर्ट से समझें
बिहार चुनाव में क्या प्रशांत किशोर बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे? एक्सपर्ट से समझें
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
181 पर हुए आउट तो गेंदबाज को बल्ला लेकर मारने दौड़े पृथ्वी शॉ, लाइव मैच में मार-पीट का वीडियो वायरल
181 पर हुए आउट तो गेंदबाज को बल्ला लेकर मारने दौड़े पृथ्वी शॉ, लाइव मैच में मार-पीट का वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Cough Syrup Deaths: मासूमों की मौत, सरकार पर सवाल!
Bollywood News: Nora Fatehi के 'Dilbar Ki Aankhon' ने मचाया धमाल, फैंस हुए बेकरार!
Bharti Singh Second Pregnancy: Bharti-Haarsh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, Gola बनेगा बड़ा भाई!
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा का शानदार अभिनय, हंसी का भरपूर डोज
BJP MP Attacked in West Bengal: पश्चिम बंगाल में BJP सांसद पर हमले का मामला गरमाया | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Coldriff सिरप से अब तक 21 बच्चों की मौत, MP-UP से लेकर तमिलनाडु तक लगा बैन, SC पहुंचा मामला । बड़े अपडेट
Coldriff सिरप से अब तक 21 बच्चों की मौत, MP-UP से लेकर तमिलनाडु तक लगा बैन, SC पहुंचा मामला । बड़े अपडेट
बिहार
बिहार चुनाव में क्या प्रशांत किशोर बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे? एक्सपर्ट से समझें
बिहार चुनाव में क्या प्रशांत किशोर बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे? एक्सपर्ट से समझें
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
181 पर हुए आउट तो गेंदबाज को बल्ला लेकर मारने दौड़े पृथ्वी शॉ, लाइव मैच में मार-पीट का वीडियो वायरल
181 पर हुए आउट तो गेंदबाज को बल्ला लेकर मारने दौड़े पृथ्वी शॉ, लाइव मैच में मार-पीट का वीडियो वायरल
टेलीविजन
BB19 Oct 07 Written Update: इस हफ्ते नॉमिनेट हुए ये 5 कंटेस्टेंट, गौरव खन्ना से भिड़ीं नीलम गिरी, कहा- 'घर में रहकर क्या उखाड़ रहे'
बिग बॉस 19: इस हफ्ते नॉमिनेट हुए ये 5 कंटेस्टेंट, गौरव खन्ना से भिड़ीं नीलम गिरी
फूड
Karwa Chauth Recipe: करवाचौथ व्रत के लिए हेल्दी जिमीकंद रेसिपी, इस बार टेस्ट और सेहत दोनों का रखें ध्यान
करवाचौथ व्रत के लिए हेल्दी जिमीकंद रेसिपी, इस बार टेस्ट और सेहत दोनों का रखें ध्यान
ट्रेंडिंग
गर्लफ्रेंड से हुआ झगड़ा तो गुस्से में खिड़की तोड़ कूदा युवक, रोती रह गई लड़की और फिर.... वीडियो वायरल
गर्लफ्रेंड से हुआ झगड़ा तो गुस्से में खिड़की तोड़ कूदा युवक, रोती रह गई लड़की और फिर.... वीडियो वायरल
शिक्षा
केवल 19 साल की उम्र में सीईओ बना मुंबई का लड़का! गूगल ने भी माना लोहा, सॉल्व कर दी एआई की सबसे बड़ी समस्या
केवल 19 साल की उम्र में सीईओ बना मुंबई का लड़का! गूगल ने भी माना लोहा, सॉल्व कर दी एआई की सबसे बड़ी समस्या
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget