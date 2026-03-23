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कोविड-19 महामारी के दौरान, जब देश भर के लोग लॉकडाउन से जूझ रहे थे और WFH लागू करके परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की कोशिश कर रहे थे, तब एक्सिस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर वीरेश जोशी ने इन परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए अपने सहयोगियों और फर्जी कंपनियों की मदद से 106.741 करोड़ रुपये का एक बड़ा घोटाला किया. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की विशेष अदालत को यह जानकारी दी है.

ईडी की चार्जशीट में क्या हुआ खुलासा?

ईडी की चार्जशीट के अनुसार, जिसका न्यायालय ने इस महीने की शुरुआत में 6 मार्च को संज्ञान लिया, जोशी और अन्य ने महामारी के दौरान प्रत्यक्ष निगरानी के अभाव का फायदा उठाते हुए बड़े ग्राहकों के लेन-देन की अग्रिम जानकारी का दुरुपयोग करके व्यक्तिगत लाभ के लिए शेयर खरीदे-बेचे और फ्रंट-रनिंग की.

आरोपपत्र में कहा गया है कि फ्रंट-रनिंग के ये लेनदेन कथित तौर पर सितंबर 2021 से मार्च 2022 के बीच एक्सिस एमएफ के संवेदनशील डेटा का उपयोग करके किए गए थे, जो 2.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का प्रबंधन करता है. मामले में कुल 106.74 करोड़ रुपये की अपराध से प्राप्त आय (POC) में से 104.54 करोड़ रुपये या 97.93% जोशी से संबंधित थी. विशेष अदालत ने शुक्रवार (20 मार्च, 2026) ने जोशी की न्यायिक हिरासत एक अप्रैल, 2026 तक बढ़ा दी, जबकि सह-आरोपी एस. देसाई को जमानत पर रिहा कर दिया.

विशेष अदालत के समक्ष ईडी की ओर से प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, केंद्रीय एजेंसी ने 23 दिसंबर, 2024 को सायन पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जनवरी 2025 में इस मामले की जांच शुरू की थी. उस समय एक्सिस एमएफ के मुख्य डीलर रहे जोशी को अगस्त 2025 में गिरफ्तार किया गया था.

ईडी की जांच में पता चला कि महामारी के दौरान, एक्सिस एमएफ के डीलरों ने बिना किसी प्रत्यक्ष शारीरिक पर्यवेक्षण के काम किया, क्योंकि उनके पास घर से काम करने या कार्यालय में सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए अलग-अलग डीलिंग रूम में बैठने का विकल्प था. एक्सिस एमएफ में मुख्य डीलर के रूप में, जोशी के पास कंपनी की योजनाओं और नीतियों से संबंधित गोपनीय जानकारी तक पहुंच थी; ईडी ने पाया कि उन्होंने महामारी के दौरान कार्य परिस्थितियों का दुरुपयोग करते हुए ऐसी जानकारी अन्य आरोपियों को दी ताकि वे फ्रंट-रनिंग ट्रेड कर सकें.

आरोपपत्र में किस-किसको बनाया गया आरोपी

ईडी की ओर से प्रस्तुत आरोपपत्र में कहा गया कि सितंबर 2021 और मार्च 2022 के बीच, जोशी और उनके सहयोगियों ने गोपनीय अंदरूनी जानकारी का उपयोग करके अवैध ट्रेडिंग गतिविधियों को अंजाम देकर एक बड़ा घोटाला किया, जिससे एक्सिस एमएफ और उसके निवेशकों की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा. इसमें पांच अन्य आरोपियों के साथ उनके तीन करीबी परिवार के सदस्यों - उनकी पत्नी वैशाली, भाई विपुल, पिता गंगाराम और दो कथित सहयोगियों, एस. देसाई और पीके वोरा के नाम भी शामिल हैं.

घोटाले में किसकी क्या था जिम्मेदारी?

ईडी ने आरोप पत्र में कहा है कि जोशी ने सह-आरोपी देसाई और वोरा के साथ मिलकर निवेशकों को धोखा देने की एक जटिल योजना को अंजाम दिया, जबकि पी. कुरानी नामक एक संदिग्ध ने अनधिकृत व्यापारियों को गोपनीय जानकारी दी. आरोपियों ने दुबई स्थित अनधिकृत लेन-देन और हेरफेर किए गए ट्रेडिंग खातों में सीधे तौर पर भाग लिया, जबकि कुरानी इन खातों की निगरानी करता था और कम्प्यूटरीकृत ट्रेडिंग टर्मिनलों के माध्यम से अवैध व्यापार करता था. ईडी के जांच दस्तावेजों के अनुसार, इन गतिविधियों के माध्यम से आरोपियों ने मारफतिया समूह (9.49 करोड़ रुपये), वुडस्टॉक समूह (14.07 करोड़ रुपये) और कुरानी समूह (6.99 करोड़ रुपये) के लिए अवैध लाभ अर्जित किया.

कुल 106.74 करोड़ रुपये के पीओसी में से सबसे बड़ा हिस्सा, 104.54 करोड़ रुपये, कथित तौर पर जोशी को मिला, जबकि दो करोड़ रुपये देसाई को और 20 लाख रुपये वोरा को मिले. आरोपपत्र में कहा गया है कि आरोपियों, उनके सहयोगियों और परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित फर्जी कंपनियों और खातों के एक जटिल जाल के माध्यम से धनराशि का लेन-देन किया गया था. जोशी ने फर्जी कंपनियों के एक विशाल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए रसीद को परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में भेजा और रसीद का इस्तेमाल करते हुए भारत और विदेश में अपने और परिवार के सदस्यों के नाम पर कई अचल संपत्तियां हासिल कीं.

ईडी ने मामले में 45.90 करोड़ की संपत्ति की जब्त

जोशी से जुड़े 104.54 करोड़ के संभावित लेन-देन (POC) में से 57 करोड़ रुपये विभिन्न फर्जी कंपनियों के माध्यम से वाइबग्योर कैपिटल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के खाते में प्राप्त हुए थे, जो उनके भाई और पिता के नाम पर पंजीकृत है. इस राशि का उपयोग विभिन्न बैंकों में सावधि जमा में निवेश करने के लिए किया गया था. जोशी के पिता और भाई से जुड़ी दुबई स्थित एक अन्य कंपनी, विंटेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट एलएलसी ने इस POC को और अधिक हस्तांतरित और छिपाया.

ईडी ने अदालत को बताया कि आरोपी नंबर 1 (जोशी) द्वारा अर्जित विशाल संपत्ति अनुसूचित अपराध से संबंधित गतिविधियों से प्राप्त POC से उत्पन्न हुई थी और अन्य आरोपियों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है. एजेंसी ने अब तक POC से जुड़ी 45.90 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है. इसने अपने दायरे में आए लेन-देन से जुड़े बैंक विवरणों का भी गहन विश्लेषण किया है.

जोशी के वकील में ईडी की चार्जशीट पर उठाए सवाल

जोशी के वकील ने ईडी की चार्जशीट की वैधता पर सवाल उठाया, क्योंकि इसे निदेशक के बजाय सहायक निदेशक ने दायर किया था. उन्होंने विशेष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि उनके मुवक्किल पर लगाए गए आरोप "फ्रंट-रनिंग गतिविधियों" से संबंधित हैं, जो भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध नहीं बनते; इसलिए कोई आधारभूत अपराध मौजूद नहीं है. वकील ने कहा कि अधिक से अधिक, यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) अधिनियम, 1992 और संबंधित विनियमों के तहत अपराध हो सकता है, लेकिन SEBI ने इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं की है. इसलिए पुलिस को मामला दर्ज करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि जोशी पर धोखाधड़ी का अपराध लागू नहीं होता, क्योंकि वह केवल एक्सिस एमएफ के कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे.

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