हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबार-रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट, ED ने किया पर्दाफाश, रेड में नकली नोट समेत कई सबूत बरामद

बार-रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट, ED ने किया पर्दाफाश, रेड में नकली नोट समेत कई सबूत बरामद

ED in West Bengal: ईडी की कहा कि पूरा नेटवर्क महिलाओं को नौकरी का झांसा देकर उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेलने का काम करता था और महिलाएं मजबूरी मेंं इन बारों में काम करने को तैयार होती थीं.

By : मनोज वर्मा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 08 Nov 2025 08:07 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पश्चिम बंगाल में एक बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है. ये रैकेट बार-कम-रेस्टोरेंट और डांस बार की आड़ में चलाया जा रहा था. ईडी ने शुक्रवार (7 नवंबर, 2025) को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और सिलीगुड़ी समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की थी और इस दौरान 1.01 करोड़ रुपये कैश, कई डिजिटल डिवाइस, प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्स और दो लग्जरी गाड़ियां जब्त की है.

ईडी की जांच में सामने आया है कि ये पूरा नेटवर्क महिलाओं को नौकरी का झांसा देकर उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेलने का काम करता था. आरोपी महिलाएं मजबूरी में इन बारों में काम करने को तैयार होती थी, जहां उन्हें जबरन सेक्स वर्क में लगाया जाता था. इस गंदे धंधे से जो काला पैसा बनता था, उसे आरोपी अपने कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग कर सफेद बना लेते थे.

आरोपियों पर पहले कई FIR और चार्जशीट दाखिल

ईडी ने जिन लोगों को इस रैकेट में शामिल पाया है, उनमें जगजीत सिंह, अजमल सिद्दीकी, विष्णु मुंद्रा और उनके कई साथी शामिल हैं. इन पर पहले से ही पश्चिम बंगाल पुलिस ने कई एफआईआर दर्ज की हुई थी और चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है. ED ने इन्हीं एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर PMLA के तहत जांच शुरू की थी.

ईडी की छापेमारी में मिले कई अहम सबूत

ED की टीमों ने कोलकाता और सिलीगुड़ी के 8 ठिकानों पर छापे मारे. इस दौरान 1.01 करोड़ कैश बरामद हुआ, कई डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए, प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज मिले, दो लग्जरी गाड़ियां, लैंड रोवर डिफेंडर और जैगुआर को फ्रीज किया गया. कई बैंक अकाउंट्स का पता चला, जो संदिग्ध ट्रांजेक्शनों से जुड़े थे.

डांस बारों में फर्जी नोटों का किया जा रहा था इस्तेमाल

जांच के दौरान एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि डांस बारों में प्लास्टिक नोट्स यानी फर्जी नोट का इस्तेमाल किया जा रहा था. जिनसे महिलाओं को भुगतान किया जाता था या उन्हें आगे टोकन मनी के रूप में दिया जाता था. ईडी ने कहा कि ये एक ऑर्गनाइज्ड रैकेट है, जो सालों से चल रहा था और इससे करोड़ों रुपये की कमाई की जा रही थी. एजेंसी अब ये जांच कर रही है कि ये पैसा किन कंपनियों और किन लोगों तक पहुंचाया गया. ईडी का कहना है कि इस मामले में आगे और बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

यह भी पढ़ेंः 'भैया क्या कर रहे हो', बेंगलुरु में Rapido कैप्टन ने महिला से की छेड़छाड़, इंस्टा पोस्ट पर आया कंपनी का रिएक्शन

Published at : 08 Nov 2025 08:07 PM (IST)
Tags :
ED Kolkata Siliguri Enforcement Directorate  WEST BENGAL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, आसिम मुनीर बनेंगे CDF! जानें क्या होगी पॉवर
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, मुनीर बनेंगे CDF, क्या होगी पॉवर?
बिहार
'जो राम का विरोध करते हैं, उन्हें...', बिहार में महागठबंधन पर जमकर बरसे सीएम योगी
'जो राम का विरोध करते हैं, उन्हें...', बिहार में महागठबंधन पर जमकर बरसे सीएम योगी
बॉलीवुड
'मैं पागल हो जाता, घंटों रोता था...', डिप्रेशन में विजय वर्मा का हो गया था ऐसा हाल, आयरा खान ने दिया था सहारा
'मैं पागल हो जाता, घंटों रोता था...', डिप्रेशन में विजय वर्मा का हो गया था ऐसा हाल
इंडिया
'औरतें मोबाइल पर घंटों बातें करती हैं, इससे रिश्ते...', फोन के इस्तेमाल पर मौलाना कारी इसहाक गोरा का अजीबोगरीब बयान
'औरतें मोबाइल पर घंटों बातें करती हैं, इससे रिश्ते...', फोन के इस्तेमाल पर मौलाना का अजीबोगरीब बयान
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Honey-Malaika के नए गाने को सुनकर फैंस ने किया ट्रोल | KFH
Huma Qureshi EXCLUSIVE: महारानी वेब सीरीज को लेकर कितनी एक्साइटेड है Huma Qureshi ?
Bihar Election 2025: 'अगर वो आए तो बिहार में कट्टा चलेगा',RJD-कांग्रेस पर PM मोदी ने कसा तंज
Bihar Election 2025: नतीजे आने से पहले बिहार में JDU ने जंगलराज को लेकर RJD को किया टारगेट
Owaisi Exclusive Interview: सीमांचल के मुसलमान इस बार किसके साथ? | Bihar Election 2025 | AIMIM
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, आसिम मुनीर बनेंगे CDF! जानें क्या होगी पॉवर
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, मुनीर बनेंगे CDF, क्या होगी पॉवर?
बिहार
'जो राम का विरोध करते हैं, उन्हें...', बिहार में महागठबंधन पर जमकर बरसे सीएम योगी
'जो राम का विरोध करते हैं, उन्हें...', बिहार में महागठबंधन पर जमकर बरसे सीएम योगी
बॉलीवुड
'मैं पागल हो जाता, घंटों रोता था...', डिप्रेशन में विजय वर्मा का हो गया था ऐसा हाल, आयरा खान ने दिया था सहारा
'मैं पागल हो जाता, घंटों रोता था...', डिप्रेशन में विजय वर्मा का हो गया था ऐसा हाल
इंडिया
'औरतें मोबाइल पर घंटों बातें करती हैं, इससे रिश्ते...', फोन के इस्तेमाल पर मौलाना कारी इसहाक गोरा का अजीबोगरीब बयान
'औरतें मोबाइल पर घंटों बातें करती हैं, इससे रिश्ते...', फोन के इस्तेमाल पर मौलाना का अजीबोगरीब बयान
क्रिकेट
IPL 2026 Retention: इस तारीख तक टीमों को जमा करनी होगी रिटेंशन लिस्ट, IPL 2026 ऑक्शन से पहले जानिए सभी डिटेल्स
इस तारीख तक टीमों को जमा करनी होगी रिटेंशन लिस्ट, IPL 2026 ऑक्शन से पहले जानिए सभी डिटेल्स
यूटिलिटी
इन लोगों को नहीं मिलेगा पीएम मुद्रा योजना का फायदा, जान लें नियम
इन लोगों को नहीं मिलेगा पीएम मुद्रा योजना का फायदा, जान लें नियम
जनरल नॉलेज
पत्थरबाजी करके ताजमहल को पहुंचाया नुकसान तो कितना लगेगा जुर्माना, कितनी मिलेगी सजा?
पत्थरबाजी करके ताजमहल को पहुंचाया नुकसान तो कितना लगेगा जुर्माना, कितनी मिलेगी सजा?
हेल्थ
बार-बार नींद टूटने की समस्या से हैं परेशान, दोबारा सोने के लिए अपनाएं ये 8 आसान उपाय
बार-बार नींद टूटने की समस्या से हैं परेशान, दोबारा सोने के लिए अपनाएं ये 8 आसान उपाय
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget