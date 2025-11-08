Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पश्चिम बंगाल में एक बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है. ये रैकेट बार-कम-रेस्टोरेंट और डांस बार की आड़ में चलाया जा रहा था. ईडी ने शुक्रवार (7 नवंबर, 2025) को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और सिलीगुड़ी समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की थी और इस दौरान 1.01 करोड़ रुपये कैश, कई डिजिटल डिवाइस, प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्स और दो लग्जरी गाड़ियां जब्त की है.

ईडी की जांच में सामने आया है कि ये पूरा नेटवर्क महिलाओं को नौकरी का झांसा देकर उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेलने का काम करता था. आरोपी महिलाएं मजबूरी में इन बारों में काम करने को तैयार होती थी, जहां उन्हें जबरन सेक्स वर्क में लगाया जाता था. इस गंदे धंधे से जो काला पैसा बनता था, उसे आरोपी अपने कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग कर सफेद बना लेते थे.

आरोपियों पर पहले कई FIR और चार्जशीट दाखिल

ईडी ने जिन लोगों को इस रैकेट में शामिल पाया है, उनमें जगजीत सिंह, अजमल सिद्दीकी, विष्णु मुंद्रा और उनके कई साथी शामिल हैं. इन पर पहले से ही पश्चिम बंगाल पुलिस ने कई एफआईआर दर्ज की हुई थी और चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है. ED ने इन्हीं एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर PMLA के तहत जांच शुरू की थी.

ईडी की छापेमारी में मिले कई अहम सबूत

ED की टीमों ने कोलकाता और सिलीगुड़ी के 8 ठिकानों पर छापे मारे. इस दौरान 1.01 करोड़ कैश बरामद हुआ, कई डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए, प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज मिले, दो लग्जरी गाड़ियां, लैंड रोवर डिफेंडर और जैगुआर को फ्रीज किया गया. कई बैंक अकाउंट्स का पता चला, जो संदिग्ध ट्रांजेक्शनों से जुड़े थे.

डांस बारों में फर्जी नोटों का किया जा रहा था इस्तेमाल

जांच के दौरान एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि डांस बारों में प्लास्टिक नोट्स यानी फर्जी नोट का इस्तेमाल किया जा रहा था. जिनसे महिलाओं को भुगतान किया जाता था या उन्हें आगे टोकन मनी के रूप में दिया जाता था. ईडी ने कहा कि ये एक ऑर्गनाइज्ड रैकेट है, जो सालों से चल रहा था और इससे करोड़ों रुपये की कमाई की जा रही थी. एजेंसी अब ये जांच कर रही है कि ये पैसा किन कंपनियों और किन लोगों तक पहुंचाया गया. ईडी का कहना है कि इस मामले में आगे और बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

