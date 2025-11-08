हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'भैया क्या कर रहे हो', बेंगलुरु में Rapido कैप्टन ने महिला से की छेड़छाड़, इंस्टा पोस्ट पर आया कंपनी का रिएक्शन

'भैया क्या कर रहे हो', बेंगलुरु में Rapido कैप्टन ने महिला से की छेड़छाड़, इंस्टा पोस्ट पर आया कंपनी का रिएक्शन

Crime in Bengaluru: महिला ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा कि वह रैपिडो चालक से बाइक रोकने के लिए कहने की स्थिति में नहीं थी क्योंकि वह एक नई जगह पर थी. जब वो पहुंच गई तो एक अनजान शख्स ने उसकी मदद की.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 08 Nov 2025 05:00 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

बेंगलुरु में एक रैपिडो बाइक टैक्सी ड्राइवर पर एक महिला यात्री ने छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है. उसका आरोप है कि राइडर ने सवारी के दौरान उसके पैर पकड़ने की कोशिश की थी. महिला ने इस घटना का वीडियो बनाया और बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

यह घटना गुरुवार (6 नवंबर, 2025) को दोपहर करीब 4 बजे हुई. विल्सन गार्डन पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस घटना पर कंपनी ने भी बयान जारी किया है. रैपिडो की ओर से कहा गया है, 'आपकी सुरक्षा और सुविधा ही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. हमारी टीम जल्दी ही आपसे संपर्क करेगी.'

महिला ने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताई पूरी घटना

रैपिडो बाइक टैक्सी का चालक महिला से छेड़खानी की कोशिश कर रहा था तब महिला ने इसका विरोध भी किया, लेकिन रैपिडो का कैप्टन अपनी हरकत को दोहराता रहा. इसके बाद महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर पूरी घटना के बारे में बताया. महिला ने पोस्ट में कहा, ‘मैं जब चर्च स्ट्रीट से अपने पीजी लौट रही थी, तब रैपिडो के कैप्टन (चालक) ने बाइक चलाते समय मेरे पैर पकड़ने की कोशिश की. यह सब इतना अचानक हुआ कि मैं समझ ही नहीं पाई, रिकॉर्ड करने का भी वक्त नहीं मिला. जब उसने दोबारा ऐसा किया, तो मैंने कहा कि भैया, क्या कर रहे हो, मत करो, लेकिन उसने रुकने की बजाय फिर से वैसा ही किया.’

महिला ने कहा कि वह चालक से बाइक रोकने के लिए कहने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि वह एक नई जगह पर थी और उसे नहीं पता था कि वह किस रास्ते पर थी.

मदद के लिए आगे आया अनजान शख्स

महिला ने वीडियो में आगे कहा, ‘जब मैं अपने तय मंजिल पर पहुंची तब एक अंजान शख्स ने स्थिति देखकर पूछा कि क्या हुआ. मैंने जब उसे बताया तो उसने चालक का सामना किया. इसके बाद रैपिडो के चालक ने मुझसे माफी मांगी और कहा कि वह ऐसा दोबारा नहीं करेगा, लेकिन जब वह वहां से जाने लगा तो उसने मेरी तरफ उंगली दिखाकर इशारा किया, उसकी इस हरकत के बाद मैं और ज्यादा असुरक्षित महसूस करने लगी.’

महिला ने अपनी पोस्ट में कहा, ‘मैं यह सब इसलिए शेयर कर रही हूं क्योंकि किसी भी महिला को ऐसा अनुभव नहीं होना चाहिए, न कैब में, न बाइक पर, कहीं भी नहीं. यह पहली बार नहीं है जब मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन आज मैं चुप नहीं रह सकी, क्योंकि मैं खुद को बेहद असुरक्षित और डरावनी स्थिति में महसूस कर रही थी.’

महिला की पोस्ट पर कंपनी का जवाब 

महिला के इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करने के बाद रैपिडो कंपनी ने भी प्रतिक्रिया दी है. रैपिडो ने कहा, ‘हम आपके साथ हाल ही में राइड के दौरान कैप्टन के अनुचित व्यवहार के बारे में जानकर अत्यंत खेद है. आपकी सुरक्षा और सुविधा ही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. कृपया हमें इस मामले की गहन जांच करने के लिए कुछ वक्त दें. हमारी टीम जल्द ही आपसे संपर्क करेगी, ताकि इस मामले में लिप्त कैप्टन के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके.’

यह भी पढ़ेंः 'तेज प्रताप यादव अगर NDA का साथ देंगे तो...', लालू फैमिली में छिड़ी जंग पर क्या बोले जीतन राम मांझी?

Published at : 08 Nov 2025 05:00 PM (IST)
Bengaluru Bengaluru Police Karnataka Rapido CRIME
