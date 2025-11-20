हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासाइबर फ्रॉड केस में बड़ा एक्शन, ED ने तुषार खर्बंदा की 11 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी अटैच की

साइबर फ्रॉड केस में बड़ा एक्शन, ED ने तुषार खर्बंदा की 11 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी अटैच की

ED ने साइबर फ्रॉड मामले में तुषार खर्बंदा की दिल्ली-NCR और दुबई स्थित 11.26 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं. जानिए कैसे खर्बंदा ने क्रिप्टो के जरिए ठगी की रकम को विदेश भेजा.

By : मनोज वर्मा | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 20 Nov 2025 08:02 AM (IST)
Preferred Sources

ED ने साइबर फ्रॉड से जुड़े एक बड़े केस में कार्रवाई करते हुए तुषार खर्बंदा से जुड़ी 7 प्रॉपर्टी अस्थायी रूप से अटैच कर दी हैं. इन प्रॉपर्टीज की कीमत करीब 11.26 करोड़ रुपये है. ये कार्रवाई ED की दिल्ली Zonal Office की टीम ने की है. ये सभी प्रॉपर्टी दिल्ली–NCR और दुबई में मौजूद हैं, जो तुषार खर्बंदा व उनके परिवार के नाम पर रजिस्टर्ड हैं.

ED की जांच CBI और दिल्ली पुलिस की FIR के आधार पर शुरू हुई. जांच में सामने आया कि तुषार खर्बंदा और उनकी टीम ने नोएडा में अवैध कॉल सेंटर चलाकर विदेशी नागरिकों को ठगा है. फ्रॉड करने वाले लोग खुद को पुलिस या किसी जांच एजेंसी का अफसर बताकर विदेशी लोगों को डराते थे. जैसे कि आपके खिलाफ केस है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर देंगे, आपको अरेस्ट किया जा सकता है. वह इसी डर से उनसे लाखों करोड़ों रुपये ऐंठ लेते थे. जांच में ये भी पता चला कि ठगे गए पैसों को सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी में बदला जाता था.

क्रिप्टो करेंसी से खरीदी प्रॉपर्टी

तुषार खर्बंदा के कंट्रोल वाले क्रिप्टो वॉलेट में कुल 351.8605 बिटकॉइन मिले, जिनकी मौजूदा कीमत लगभग 280 करोड़ रुपये है. इन बिटकॉइन को आगे USDT में बदला गया और फिर अलग-अलग वॉलेट्स व लोगों को भेजकर कैश में बदलवाया गया. ED के मुताबिक, तुषार खर्बंदा ने फ्रॉड से मिले पैसों को हवाला और गैर-बैंकिंग चैनल के जरिए UAE से भारत में लाया और बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टी खरीदी.

UAE में भी कई प्रॉपर्टी कैश में खरीदी गईं, जिनमें से दो अभी भी उनके नाम पर है. इन दोनों प्रॉपर्टीज को भी ED ने PMLA के तहत अटैच कर दिया है. इस केस में 06 अगस्त 2025 को ED ने कई जगहों पर रेड की थी. रेड में ED को UAE और नोएडा में कई प्रॉपर्टीज का पता चला. क्रिप्टो एक्सचेंज पर रखी क्रिप्टो करेंसी भी मिली. करीब 0.29 BTC (28.90 लाख रुपये) की क्रिप्टो को ED ने पहले ही अटैच कर लिया था. ED के मुताबिक मामले की जांच अभी जारी है.

ये भी पढ़ें: Explained: नीतीश कुमार की शपथ गांधी मैदान में क्यों, 3 लाख लोगों की जनता में कैसे पहुंचेंगे आप, ट्रैफिक रूट क्या, जानें सबकुछ

Published at : 20 Nov 2025 08:02 AM (IST)
Tags :
ED PMLA Cyber Fraud Case Crypto  ED
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
8 साल पुरानी डबल मर्डर मिस्ट्री सुलझी! लैपटॉप ने खोल दी पोल, भारत से बोला अमेरिका- हत्यारे को तुरंत सौंपो
8 साल पुरानी डबल मर्डर मिस्ट्री सुलझी! लैपटॉप ने खोल दी पोल, भारत से बोला अमेरिका- हत्यारे को तुरंत सौंपो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Air Pollution: गैस चैंबर बने नोएडा-गाजियाबाद, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता, लोगों को घुटने लगा दम!
गैस चैंबर बने नोएडा-गाजियाबाद, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता, लोगों को घुटने लगा दम!
इंडिया
Nitish Kumar Political Journey: अगर ये चुनाव हार जाते तो राजनीति छोड़ देते नीतीश कुमार, पहली बार कब बने मुख्यमंत्री, पहली बार कहां से जीते?
अगर ये चुनाव हार जाते तो राजनीति छोड़ देते नीतीश कुमार, पहली बार कब बने मुख्यमंत्री, पहली बार कहां से जीते?
क्रिकेट
Ashes 2025-26: 1,2,3,4,5,6,7, नहीं लगातार इतने सीरीज गंवाने के बाद इंग्लैंड ने चखा था जीत का स्वाद
Ashes 2025-26: 1,2,3,4,5,6,7, नहीं लगातार इतने सीरीज गंवाने के बाद इंग्लैंड ने चखा था जीत का स्वाद
Advertisement

वीडियोज

Bihar New Govt: नई सरकार में कौन कौन बनेगा मंत्री...ये रही पूरी जानकारी! | Nitish Kumar | JDU | NDA
Bihar Politics: Nitish ही होंगे बिहार के अब भी सीएम! Chitra Tripathi | KBM | NDA | JDU | RJD |
Bihar New Govt: अब कोई संशय नहीं अबकी बार भी नीतीशे कुमार | Bihar Oath Ceremony | NDA
Al-Falah University का काला सच, जिसको सुनकर हैरान हो जाएंगे आप,अब तक का सबसे बड़ी साजिश का खुलासा?
BJP का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, वरिष्ठ नेताओं से लेकर महिला चेहरे तक पर चर्चा ? देखिए |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
8 साल पुरानी डबल मर्डर मिस्ट्री सुलझी! लैपटॉप ने खोल दी पोल, भारत से बोला अमेरिका- हत्यारे को तुरंत सौंपो
8 साल पुरानी डबल मर्डर मिस्ट्री सुलझी! लैपटॉप ने खोल दी पोल, भारत से बोला अमेरिका- हत्यारे को तुरंत सौंपो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Air Pollution: गैस चैंबर बने नोएडा-गाजियाबाद, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता, लोगों को घुटने लगा दम!
गैस चैंबर बने नोएडा-गाजियाबाद, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता, लोगों को घुटने लगा दम!
इंडिया
Nitish Kumar Political Journey: अगर ये चुनाव हार जाते तो राजनीति छोड़ देते नीतीश कुमार, पहली बार कब बने मुख्यमंत्री, पहली बार कहां से जीते?
अगर ये चुनाव हार जाते तो राजनीति छोड़ देते नीतीश कुमार, पहली बार कब बने मुख्यमंत्री, पहली बार कहां से जीते?
क्रिकेट
Ashes 2025-26: 1,2,3,4,5,6,7, नहीं लगातार इतने सीरीज गंवाने के बाद इंग्लैंड ने चखा था जीत का स्वाद
Ashes 2025-26: 1,2,3,4,5,6,7, नहीं लगातार इतने सीरीज गंवाने के बाद इंग्लैंड ने चखा था जीत का स्वाद
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 BO Day 6: ‘दे दे प्यार दे 2’ हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
‘दे दे प्यार दे 2’ हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
TB Disease: टीबी की कितनी स्टेज होती हैं, किस स्टेज में इंसान का बचना होता है मुश्किल?
टीबी की कितनी स्टेज होती हैं, किस स्टेज में इंसान का बचना होता है मुश्किल?
जनरल नॉलेज
कितने में आती है चांगथांगी बकरी, जिसकी ऊन से बनती है पश्मीना शॉल?
कितने में आती है चांगथांगी बकरी, जिसकी ऊन से बनती है पश्मीना शॉल?
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget