ED की रांची जोनल टीम ने करीब 307 करोड़ रुपये के बड़े मल्टी-लेवल मार्केटिंग घोटाले में M/s Maxizone Touch Pvt. Ltd. के डायरेक्टर चंद्र भूषण सिंह और उनकी पत्नी प्रियंका सिंह को गिरफ्तार किया है. दोनों को 16 दिसंबर 2025 को PMLA के तहत गिरफ्तार किया गया. ED के मुताबिक ये मामला आम लोगों से धोखाधड़ी कर मोटी रकम जुटाने से जुड़ा है.

जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने एक फर्जी MLM स्कीम चलाई, जिसमें लोगों को हर महीने ज्यादा रिटर्न और रेफरल पर मोटे फायदे का लालच दिया गया. इस स्कीम के जरिए अलग-अलग 21 बैंक खातों में 307 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जमा करवाई गई.ये सारा पैसा अवैध तरीके से इकट्ठा किया गया, जिसे ED ने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बताया है.यानी अपराध से कमाई गया पैसा.

ED की जांच में चौकाने वाले खुलासा

ED की जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि पैसे इकट्ठा करने के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे. पिछले करीब तीन साल से वे जानबूझकर पुलिस और जांच एजेंसियों से बचते रहे. इस दौरान झारखंड, राजस्थान और असम पुलिस उन्हें तलाशती रही. आरोप है कि जमा की गई रकम को बेनामी प्रॉपर्टी खरीदने, कैश में बदलने और अलग-अलग तरीकों से छुपाने की कोशिश की गई. गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी नकली पहचान पत्र, यहां तक कि दीपक सिंह जैसे फर्जी नाम का इस्तेमाल कर रहे थे और बार-बार अपनी लोकेशन बदलते रहते थे

किस आधार पर ED ने शुरू की जांच

ED ने ये जांच झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में दर्ज कई FIR के आधार पर शुरू की थी. इन सभी मामलों में कंपनी और उसके डायरेक्टरों पर लोगों से धोखाधड़ी करने के आरोप है. इस केस में ED पहले भी 16 सितंबर और 3 दिसंबर 2025 को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, बिहार के वैशाली, मेरठ, रांची और देहरादून में कई ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है. तलाशी के दौरान नकली ID कार्ड, लेनदेन से जुड़ी डायरी और नोट्स, 10 लाख रुपये से ज्यादा कैश, कई लोगों के नाम और बैंक से जुड़े कागजात, लैपटॉप और मोबाइल फोन, करीब 15,000 USDT की क्रिप्टोकरेंसी और बड़ी संख्या में रियल एस्टेट से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए थे. गिरफ्तारी के बाद चंद्र भूषण सिंह को कोर्ट ने 5 दिन की ED कस्टडी में भेज दिया है. ED का कहना है कि मामले में आगे भी जांच जारी है और घोटाले से जुड़े दूसरे लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है.

