भारत के सबसे अमीर हिंदू मंदिरों में शामिल श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के के बोर्ड तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) को एक खास दान मिला है. हैदराबाद के एक बिजनेसमैन ने मंदिर की मुंडन रस्मों के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपये के हाफ ब्लेड दान किए हैं.

मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु करते हैं बाल दान

दरअसल तिरुपति मंदिर में श्रद्धालु भारी संख्या में अपने बाल दान करते हैं. बिजनेसमैन बी श्रीधर ने कल्याणकट्टों (मुंडन केंद्रों) की सालाना जरूरत को पूरा करने के लिए काफी संख्या में हाफ ब्लेड दान किए, जिनकी कीमत 1.20 करोड़ रुपये के आसपास है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, 'हैदराबाद के बिजनेसमैन बी श्रीधर ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम को 1.2 करोड़ रुपए के हाफ ब्लेड दान किए हैं.'

रोजाना मंदिर में 40 हजार हाफ ब्लेड इस्तेमाल होते हैं

TTD के चेयरमैन बीआर नायडू ने कहा कि मंदिर संस्था हर साल भक्तों के बाल मुंडवाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ब्लेड पर करीब 1.1 करोड़ रुपए खर्च करती है, जो भगवान को अपने बाल चढ़ाते हैं. उन्होंने बताया कि कल्याणकट्टों में रोजाना लगभग 40 हजार हाफ ब्लेड इस्तेमाल होते हैं और श्रीधर के दान से मंदिर की पूरे साल की जरूरत पूरी हो जाएगी.

विश्व का सबसे धनी मंदिर है तिरुपति बालाजी

बता दें कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का बोर्ड है, जो विश्व का सबसे धनी हिंदू मंदिर है. इस मंदिर में रोजाना हजारों भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर बाल दान करते हैं, जिसे 'मुंडन सेवा' कहा जाता है.