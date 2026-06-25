वेनेजुएला में भूकंप से मची भीषण तबाही पर PM मोदी ने जताया दुख, बोले - 'भारत...'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर दुख जताया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर दुख जताया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'भारत की ओर से, मैं वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों, विशेषकर उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. हम घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं और इस कठिन समय में सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं. भारत हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर है.'
Deeply saddened by the devastation caused by the severe earthquakes in Venezuela.— Narendra Modi (@narendramodi) June 25, 2026
On behalf of the people of India, I extend our heartfelt condolences to the Government and people of Venezuela, especially to the families who have lost their loved ones. We pray for the speedy…
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