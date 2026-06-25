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वेनेजुएला में भूकंप से मची भीषण तबाही पर PM मोदी ने जताया दुख, बोले - 'भारत...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर दुख जताया है.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 25 Jun 2026 10:12 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर दुख जताया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'भारत की ओर से, मैं वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों, विशेषकर उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. हम घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं और इस कठिन समय में सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं. भारत हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर है.'

(खबर को अपडेट किया जा रहा है)

About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 25 Jun 2026 10:09 AM (IST)
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