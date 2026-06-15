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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारPatna News: पटना में भीषण गर्मी के बीच बड़ा फैसला, कक्षा 5 तक के सभी स्कूल 20 जून तक बंद

Patna News: पटना में भीषण गर्मी के बीच बड़ा फैसला, कक्षा 5 तक के सभी स्कूल 20 जून तक बंद

Patna School Close News: पटना में भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने कक्षा 5 तक के सभी सरकारी व निजी स्कूल 20 जून तक बंद करने का आदेश जारी किया है. कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई सुबह 10:30 बजे तक होगी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 15 Jun 2026 03:31 PM (IST)
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पटना में लगातार बढ़ रही गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है. पटना के जिला दंडाधिकारी सह डीएम डॉ. त्याग राजन ने जिले के सभी सरकारी और गैरसरकारी स्कूलों के लिए नया आदेश जारी किया है. प्रशासन का कहना है कि मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी और बढ़ते तापमान को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना जरूरी है.

कक्षा 5 तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद

जारी आदेश के अनुसार जिले में कक्षा 5 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. इसके तहत सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त सभी विद्यालयों में कक्षा 5 तक की पढ़ाई फिलहाल बंद रहेगी. प्रशासन का मानना है कि छोटे बच्चे लू और अत्यधिक गर्मी की चपेट में जल्दी आ सकते हैं, इसलिए यह फैसला एहतियात के तौर पर लिया गया है.

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डीएम द्वारा जारी निर्देश में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है. इन कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 10:30 बजे तक ही संचालित की जाएंगी. इसके बाद किसी भी प्रकार की कक्षा या स्कूल गतिविधि नहीं होगी. स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें.

15 जून से 20 जून तक प्रभावी रहेगा आदेश

जिला प्रशासन का यह आदेश 15 जून से 20 जून तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान सभी स्कूलों को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा. यदि मौसम की स्थिति में सुधार नहीं होता है तो आगे भी समीक्षा कर अतिरिक्त निर्णय लिया जा सकता है.

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प्रशासन ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे बच्चों को तेज धूप में बाहर निकलने से बचाएं, पर्याप्त पानी पिलाएं और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाएं. स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है. लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

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Published at : 15 Jun 2026 03:01 PM (IST)
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