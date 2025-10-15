पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज में हुई छात्रा पर कथित सामूहिक बलात्कार की घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है. पीड़िता के पिता ने मीडिया से बातचीत में अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग की और कहा कि वे चाहते हैं कि किसी और बेटी के साथ ऐसी घटना न हो.

पीड़िता के पिता ने कहा, 'मैं अपनी बेटी को बंगाल बड़ी उम्मीदों के साथ लाया था ताकि वह डॉक्टर बन सके और अपने सपने पूरे कर सके. जो कुछ हुआ, वह किसी भी पिता के लिए असहनीय है. अब मैं फैसला कर चुका हूं कि मैं बंगाल छोड़ दूंगा.' उन्होंने यह भी कहा कि वे आरोपी को सबसे कड़ी सजा दिलवाना चाहते हैं ताकि कोई और ऐसा न कर सके.

ममता बनर्जी से लगाई गुहार

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को संबोधित करते हुए पीड़िता के पिता ने कहा, 'अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ कर दीजिए. मैं आपका बेटा हूं. मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि देश की किसी और बेटी को ऐसी यातना न झेलनी पड़े. मेरी बेटी के लिए जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए.' जब पीड़िता के पिता से सीबीआई जांच के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है, लेकिन उनका मकसद सिर्फ इतना है कि न्याय जल्दी और सख्ती से मिले.



पीड़िता के दोस्त की भी हुई गिरफ्तारी

राज्य के पश्चिम बर्धमान जिले की अदालत ने पीड़िता के दोस्त को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजा. यह छात्रा ओडिशा की रहने वाली द्वितीय वर्ष की छात्रा है. घटना शुक्रवार रात दुर्गापुर के निजी मेडिकल कॉलेज परिसर के बाहर हुई थी, जब वह अपने दोस्त के साथ रात्रिभोज के लिए गई थी. इस मामले में छह आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं. पहले से पांच आरोपी पुलिस हिरासत में हैं. पीड़िता के माता-पिता ने घटना के बाद न्यू टाउनशिप पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.