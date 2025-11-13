धमाके से 10 दिन पहले रेकी के लिए दिल्ली आया था डॉ. आदिल? पुलिस के हाथ लगा बड़ा सबूत

दिल्ली के लाल किला के पास हुए कार धमाके को लेकर धरपकड़ जारी है. इसी सिलसिले में जम्मू-कश्मीर के आतंकी डॉ. आदिल अहमद की गतिविधियों को लेकर जांच एजेंसियों को नया सुराग हाथ लगा है. सहारनपुर के मानकमऊ इलाके में उसके किराए के मकान के बाहर पड़े कचरे से एक फ्लाइट टिकट मिला है. टिकट 31 अक्टूबर का है. इसमें श्रीनगर से दिल्ली की यात्रा की जानकारी है.

जांच में शामिल सूत्रों की मानें, तो इससे साफ संकेत है कि धमाके से करीब दस दिन पहले आदिल दिल्ली में मौजूद था. अब इस बात की खोज की जा रही है कि वह वहां किससे मिला और कब सहारनपुर लौटा.

6 नवंबर को किया था गिरफ्तार

आदिल को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 6 नवंबर को सहारनपुर से गिरफ्तार किया था. पूछताछ में पता चला था कि उसके कश्मीर वाले घर से एके-47 राइफल बरामद हुई थी. उसकी गिरफ्तारी के बाद ही फरीदाबाद में विस्फोटक सामग्री मिलने का मामला सामने आया था.

उधर, 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके ने इस नेटवर्क की गुत्थी को उलझा दिया है. जांच एजेंसियां अब यह खंगाल रही हैं कि क्या आदिल की दिल्ली यात्रा उसी साजिश का हिस्सा थी या वह किसी ‘कमांड’ के लिए वहां पहुंचा था.

खाली प्लॉट में तलाशी के दौरान मिला टिकट

मानकमऊ की अमन विहार कॉलोनी में उसका किराए का मकान फिलहाल बंद है. उस पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. पास के खाली प्लॉटों में तलाशी के दौरान ही यह टिकट मिला. इस पर आदिल का नाम और फ्लाइट की तारीख दर्ज है.



सूत्रों की मानें तो यह टिकट फिलहाल पुलिस ने बरामद कर कस्टडी में रख लिया है. इसे अहम सबूत के तौर पर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. एजेंसियां यह भी जांच रही हैं कि दिल्ली में रहने के दौरान आदिल किन लोगों के संपर्क में था? क्या वही कड़ी धमाके तक जाती है?

10 नवंबर को हुआ था दिल्ली में धमाका

दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के बाहर 10 नवंबर की शाम करीब 6:52 बजे i20 कार में धमाका हुआ था. इस विस्फोट में 12 लोगों की जान गई थी. इसी को लेकर NIA जांच कर रही है. अब तक की जांच में कई गिरफ्तारी के अलावा पता चला है कि विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट समेत कई ज्वलनशील पदार्थों का इस्तेमाल किया गया था.