टैरिफ और सीजफायर के दावों पर तनातनी के बीच क्या ट्रंप अगले साल आएंगे भारत? MEA ने दिया ये जवाब

टैरिफ, व्यापार नीतियों और सीजफायर को लेकर अमेरिका और भारत के बीच चल रही गर्मागर्मी के बीच यह सवाल तेज़ी से उठ रहा है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल भारत की यात्रा करेंगे. ट्रंप ने हाल ही में संकेत दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें भारत आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं और वह 2026 में भारत आ सकते हैं. इस बीच भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) इस पर जवाब दिया है. विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि भारत के पास ट्रंप की संभावित यात्रा को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है.

फिलहाल साझा करने के लिए कोई जानकारी नहीं- विदेश मंत्रालय

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि ट्रंप की भारत यात्रा को लेकर उनके पास अभी कुछ भी साझा करने के लिए नहीं है. उन्होंने कहा, 'जहां तक राष्ट्रपति ट्रंप की भारत यात्रा से जुड़े बयानों की बात है, मेरे पास इस पर कोई जानकारी नहीं है. जब कुछ साझा करना होगा, मैं आपको बता दूंगा.'

ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा-‘वे चाहते हैं कि मैं आऊं’

ट्रंप ने ‘ओवल ऑफिस’ में गुरुवार को एक सवाल पर कहा, 'वह (प्रधानमंत्री मोदी) मेरे दोस्त हैं, हम बात करते रहते हैं... वह चाहते हैं कि मैं वहां आऊं. हम इस पर विचार कर रहे हैं. मैं जाऊंगा. मैंने वहां प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक शानदार यात्रा की थी. वह एक अच्छे व्यक्ति हैं. मैं फिर जाऊंगा.' जब उनसे पूछा गया कि क्या वह अगले साल भारत की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ट्रंप ने जवाब दिया, 'हां, हो सकता है.'

भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद किया- ट्रंप का फिर से दावा

इस बीच, राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि भारत ने रूस से खरीदारी बंद कर दी है. ट्रंप ने मोदी के साथ वार्ता और भारत के साथ व्यापार चर्चा की प्रगति के बारे में पूछे गए एक सवाल पर कहा, यह बहुत अच्छी है, सब अच्छा चल रहा है. उन्होंने (प्रधानमंत्री मोदी ने) रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया... काफी हद तक उन्होंने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया. ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत जवाबी शुल्क और रूसी तेल की खरीद के लिए अतिरिक्त 25 प्रतिशत कर लगाया, जिससे भारत पर लगाया गया कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो गया.

क्वाड समिट भी अगले साल भारत में होने की उम्मीद

भारत अगले क्वाड सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के शीर्ष नेता शामिल होंगे. सम्मेलन की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन यह 2026 में आयोजित होने की संभावना है. पिछली क्वाड बैठक 2024 में अमेरिका के डेलावेयर स्थित विलमिंगटन में हुई थी.