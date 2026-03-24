हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘डर का दूसरा नाम था अतीक’: फिल्म ‘धुरंधर’ विवाद के बीच पूर्व IG का बड़ा खुलासा, सत्ता-संपर्क और अपराध की पूरी कहानी

‘डर का दूसरा नाम था अतीक’: फिल्म ‘धुरंधर’ विवाद के बीच पूर्व IG का बड़ा खुलासा, सत्ता-संपर्क और अपराध की पूरी कहानी

प्रयागराज के पूर्व IG सूर्य कुमार ने अतीक अहमद के के प्रभाव, उसके राजनीतिक रिश्तों और अंत तक की कहानी पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि अक्सर ऐसे लोग खुद को हमदर्द के रूप में पेश करते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 24 Mar 2026 11:51 PM (IST)
Preferred Sources

गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद के किरदार को लेकर फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ पर छिड़ा विवाद अब कानून-व्यवस्था, राजनीति और सिनेमा के त्रिकोण में नई बहस का कारण बन गया है. प्रयागराज के पूर्व IG सूर्य कुमार ने अतीक के प्रभाव, उसके राजनीतिक रिश्तों और अंत तक की कहानी पर खुलकर बयान दिया है. वहीं SP सांसद अफजाल अंसारी और विधायक पूजा पाल के तीखे आरोपों ने इस मुद्दे को और संवेदनशील बना दिया है.
 
पूर्व IG सूर्य कुमार ने अतीक के वर्चस्व को याद करते हुए कहा, “अक्सर ऐसे लोग खुद को ‘हमदर्द’ के रूप में पेश करते हैं. वह भी कई लोगों में पैसे बांटता था. शादी-विवाह जैसी जरूरतों के लिए फंड देता था, ताकि अपनी सार्वजनिक छवि मजबूत कर सके. जहां तक राजनीतिक दलों की बात है, वह या तो भारी रकम दान देता या अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर विरोध करने वालों को दबा देता. संक्षेप में, उसका दबदबा इतना पूर्ण था कि उसका एक संदेश ही आतंक पैदा करने के लिए काफी था. हालांकि पुलिस ने कभी उसे रियायत नहीं दी. एक के बाद एक मामले दर्ज होते रहे. मुझे याद है जब उस पर 42-43 केस थे… और अंततः यह संख्या बढ़कर 65 तक पहुंच गई. पहले लोग भयभीत रहते थे. गहरे राजनीतिक संबंधों और अंततः सांसद बनने के कारण वह दंडात्मक कार्रवाई से बचता रहा.”

पूर्व IG सूर्य कुमार का बयान

सूर्य कुमार ने आगे कहा कि अपराध और सत्ता का यह गठजोड़ लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन अंततः कानून ने अपना रास्ता बनाया. उनके मुताबिक, “जैसा कहा जाता है, ‘पाप का घड़ा’ अंततः भर ही जाता है. योगी सरकार ने व्यापक कार्रवाई शुरू की… जिसकी जड़ में वह हत्या थी, जो उसने दिनदहाड़े एक गवाह उमेश पाल की करवाई थी. उमेश पाल राजू पाल केस के गवाह थे.

इस मामले में पूजा पाल ने लंबा संघर्ष किया. अंततः पुलिस, सरकार और सभी एजेंसियों ने जरूरी कार्रवाई पूरी की. उसे उन्हीं गैंगस्टरों ने मार डाला, जिन्हें वह पहले खत्म करता आया था. अगर ऐसा नहीं होता, तो पुलिस कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया में थी. उमेश पाल की हत्या के बाद आरोपियों की संपत्तियां कुर्क की गईं. उसके गिरोह के हर गैंगस्टर को गिरफ्तार किया गया. इन कदमों के बाद ही हालात नियंत्रण में आए.” अतीक अहमद का नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति और अपराध जगत में लंबे समय तक चर्चा का केंद्र रहा. प्रयागराज और आसपास के इलाकों में उसका प्रभाव इतना मजबूत था कि डर और समर्थन दोनों की कहानियां साथ-साथ चलती रहीं.

राजू पाल की पत्नी का आरोप

राजू पाल की पत्नी और विधायक पूजा पाल ने भी इस पूरे विवाद के बीच अतीक अहमद पर कड़ा हमला बोला. उन्होंने कहा, “अतीक अहमद ने मेरी तरह हजारों युवाओं की जिंदगी बर्बाद की.” उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के संरक्षण में अतीक जैसे अपराधी वर्षों तक फलते-फूलते रहे और देश को दीमक की तरह खोखला करते रहे. पूजा पाल ने SP नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उस समय मौजूदा सरकार की जगह दूसरी सरकार होती, तो उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था की सख्ती ने ही अपराध पर नियंत्रण संभव किया.

 SP सांसद अफजाल अंसारी ने उठाए सवाल

इसी बीच गाजीपुर से SP सांसद अफजाल अंसारी ने फिल्म के कथानक और उसके राजनीतिक असर पर सवाल उठाते हुए कहा, “मैंने वह फिल्म नहीं देखी है. फिल्म इंडस्ट्री कहानियों के साथ आती है. स्क्रीनप्ले सच्ची घटनाओं पर आधारित नहीं होता. वे डिस्क्लेमर जारी करते हैं. लेकिन वे सोचते हैं कि उनकी फिल्म कैसे सफल होगी. कहानी दिलचस्प होनी चाहिए. जब उन्हें फायदा उठाना होता है, टिकट बेचना होता है और सरकार से राहत लेनी होती है, तो वे हवा में किसी का भी नाम उछाल सकते हैं. उन्होंने अतीक अहमद का किरदार दिखाया और शायद उसे ISI एजेंट भी घोषित कर दिया. वह अब इस दुनिया में नहीं है. लेकिन जो अभी जिंदा हैं, उन्होंने यहां झूठा ‘बैकुंठ’ बना लिया है और दाऊद इब्राहिम के साथ अपराध किए हैं. उन पर कोई फिल्म नहीं बन रही. जनता यह सब समझ सकती है.”

धुरंधर मूवी में अतीक अहमद की भूमिका

फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ में अतीक अहमद के चित्रण ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सच में अपराध, सत्ता और साजिश देश में कामय रही है. पुलिस अधिकारियों के बयान, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और पीड़ित परिवारों के आरोप इस बहस को और जटिल बनाते हैं.

Published at : 24 Mar 2026 11:51 PM (IST)
Tags :
Atiq Ahmed UTTAR PRADESH Dhurandhar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘डर का दूसरा नाम था अतीक’: फिल्म ‘धुरंधर’ विवाद के बीच पूर्व IG का बड़ा खुलासा, सत्ता-संपर्क और अपराध की पूरी कहानी
‘डर का दूसरा नाम था अतीक’: फिल्म ‘धुरंधर’ विवाद के बीच पूर्व IG का बड़ा खुलासा, सत्ता-संपर्क और अपराध की पूरी कहानी
इंडिया
छात्रों में बढ़ रहे स्क्रीन एडिक्शन पर लगाम की तैयारी, कर्नाटक सरकार ने बनाया प्लान, जानें सब कुछ
छात्रों में बढ़ रहे स्क्रीन एडिक्शन पर लगाम की तैयारी, कर्नाटक सरकार ने बनाया प्लान, जानें सब कुछ
इंडिया
सोनिया गांधी की अचानक बिगड़ी तबीयत, सर गंगाराम अस्पताल के लिए हुईं रवाना
सोनिया गांधी की अचानक बिगड़ी तबीयत, सर गंगाराम अस्पताल के लिए हुईं रवाना
इंडिया
Odisha Marriage: शादी की सजा! ओडिशा में युवक का मुंडवाया सिर, 90 हजार रुपये का भारी जुर्माना भी ठोका
शादी की सजा! ओडिशा में युवक का मुंडवाया सिर, 90 हजार रुपये का भारी जुर्माना भी ठोका
Advertisement

वीडियोज

ट्रंप का 'जाल'...ईरान का खतरनाक वार !
इजरायल में बरसती ईरानी 'आग'..ईरान का 'गेम' प्लान?
PM Modi का 'मिशन पीस'..क्या टल जाएगा विश्व युद्ध?
Mojtaba Khamenei के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतरी ईरान की जनता?
बाल संवार रहा था व्यक्ति...अचानक गिरी लिफ्ट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
मिडिल ईस्ट युद्ध: AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'अगर ईरान ने पूरा होर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया तो...'
मिडिल ईस्ट युद्ध: AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'अगर ईरान ने पूरा होर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया तो...'
विश्व
Israel-US Iran War Live: पेट्रोल-डीजल को लेकर हाहाकार! बांग्लादेश में फ्यूल की कमी से बंद हुए पेट्रोल पंप
Live: पेट्रोल-डीजल को लेकर हाहाकार! बांग्लादेश में फ्यूल की कमी से बंद हुए पेट्रोल पंप
बॉलीवुड
अमीषा पटेल ने 'धुरंधर 2' को बताया आई ओपनर, बोलीं- आदित्य धर ने एक्टर्स को कास्ट किया, इंस्टाग्रामर्स को नहीं
अमीषा पटेल ने 'धुरंधर 2' को बताया आई ओपनर, बोलीं- आदित्य धर ने एक्टर्स को कास्ट किया, इंस्टाग्रामर्स को नहीं
आईपीएल 2026
CSK में आया 150 की रफ्तार वाला खूंखार गेंदबाज, IPL 2026 में मचाएगा कोहराम
CSK में आया 150 की रफ्तार वाला खूंखार गेंदबाज, IPL 2026 में मचाएगा कोहराम
इंडिया
मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच मोदी सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, जानें किन-किन मुद्दों पर होगी बात
मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच मोदी सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, जानें किन-किन मुद्दों पर होगी बात
इंडिया
West Bengal Elections 2026: बंगाल चुनाव से ठीक पहले CM ममता बनर्जी का बड़ा कदम, कई पदों से दिया इस्तीफा
बंगाल चुनाव से ठीक पहले CM ममता बनर्जी का बड़ा कदम, कई पदों से दिया इस्तीफा
जनरल नॉलेज
कौन रखता है भारतीय सेनाओं के जहाजों और विमानों के नाम, जानें क्या है इसके नियम
कौन रखता है भारतीय सेनाओं के जहाजों और विमानों के नाम, जानें क्या है इसके नियम
हेल्थ
Dry Mouth In The Morning: सुबह उठते ही सूख रहा है मुंह और आ रही है बदबू? शरीर के अंदर छिपी है यह बड़ी गड़बड़
सुबह उठते ही सूख रहा है मुंह और आ रही है बदबू? शरीर के अंदर छिपी है यह बड़ी गड़बड़
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget