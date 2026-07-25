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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाधर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रदर्शन खत्म होगा या नहीं? अभिजीत दीपेक ने क्या दिया जवाब

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रदर्शन खत्म होगा या नहीं? अभिजीत दीपेक ने क्या दिया जवाब

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर-मंतर पर चल रहा विरोध प्रदर्शन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है. CJP का कहना है कि बाकी मांगों पर सरकार के रुख के बाद ही आंदोलन खत्म करने पर फैसला लिया जाएगा.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 25 Jul 2026 04:27 PM (IST)
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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी जंतर-मंतर पर चल रहा विरोध प्रदर्शन फिलहाल पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. हालांकि प्रदर्शनकारियों की सबसे बड़ी मांग पूरी हो गई है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का कहना है कि आंदोलन समाप्त करने का फैसला अभी नहीं लिया गया है. इस मुद्दे पर अभिजीत दीपके ने कहा कि हमारी दो और मांगें हैं, हम ऐसे ही नहीं जाएंगे. हम कॉकरोच हैं एक बार जहां घुस जाते हैं, वहां से निकलते नहीं.

CJP प्रमुख अभिजीत दीपके ने कहा कि पार्टी की अन्य महत्वपूर्ण मांगें अभी भी लंबित हैं. इनमें परीक्षा से जुड़े मामलों में आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देना, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे वापस लेना और पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों को समाप्त करना शामिल है. पार्टी का कहना है कि सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच होने वाली आगामी बैठकों में इन मुद्दों पर चर्चा होगी. इन बैठकों के नतीजे और सरकार के रुख के आधार पर ही आंदोलन को पूरी तरह समाप्त करने का फैसला लिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: Dharmendra Pradhan Resignation LIVE: धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षामंत्री पद से दिया इस्तीफा, 'वंदे मातरम्' के नारों से गूंज उठा जंतर-मंतर, अभिजीत दिपके क्या बोले?

यह लोकतंत्र है डरने की जरूरत नहीं- दीपके

अभिजीत दीपके ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है. यह लोकतंत्र है. प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन हमारी दो और मांगें हैं. हम ऐसे नहीं जाएंगे. धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है. लेकिन जिन बच्चों ने आत्महत्या की, उनके परिवारों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए. उन्हें मिलना चाहिए. उन सभी परिवारों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा. और दूसरा, ये पुलिस के गुंडे जिन्होंने 20 तारीख को कार्रवाई की. इसके लिए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. याद रखें, कॉकरोच के साथ खिलवाड़ न करें.

ये भी पढ़ें: शिक्षा मंत्री से धर्मेन्द्र प्रधान ने दिया इस्तीफा, पीएम मोदी को भेजे लेटर में जानें क्या कुछ कहा

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 25 Jul 2026 03:20 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Pradhan CJP ​Dharmendra Pradhan Breaking News Abp News Abhijeet Dipke
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