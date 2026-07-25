धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रदर्शन खत्म होगा या नहीं? अभिजीत दीपेक ने क्या दिया जवाब

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी जंतर-मंतर पर चल रहा विरोध प्रदर्शन फिलहाल पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. हालांकि प्रदर्शनकारियों की सबसे बड़ी मांग पूरी हो गई है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का कहना है कि आंदोलन समाप्त करने का फैसला अभी नहीं लिया गया है. इस मुद्दे पर अभिजीत दीपके ने कहा कि हमारी दो और मांगें हैं, हम ऐसे ही नहीं जाएंगे. हम कॉकरोच हैं एक बार जहां घुस जाते हैं, वहां से निकलते नहीं.

CJP प्रमुख अभिजीत दीपके ने कहा कि पार्टी की अन्य महत्वपूर्ण मांगें अभी भी लंबित हैं. इनमें परीक्षा से जुड़े मामलों में आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देना, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे वापस लेना और पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों को समाप्त करना शामिल है. पार्टी का कहना है कि सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच होने वाली आगामी बैठकों में इन मुद्दों पर चर्चा होगी. इन बैठकों के नतीजे और सरकार के रुख के आधार पर ही आंदोलन को पूरी तरह समाप्त करने का फैसला लिया जाएगा.

"There's no need to be afraid. This is democracy. He has resigned, but we have two more demands. We won't go like this. Dharmendra Pradhan has resigned. But the families of the children who committed suicide should receive compensation of one crore rupees. They should get it. One… pic.twitter.com/N8cT0DFAPH — Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) July 25, 2026

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यह लोकतंत्र है डरने की जरूरत नहीं- दीपके

अभिजीत दीपके ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है. यह लोकतंत्र है. प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन हमारी दो और मांगें हैं. हम ऐसे नहीं जाएंगे. धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है. लेकिन जिन बच्चों ने आत्महत्या की, उनके परिवारों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए. उन्हें मिलना चाहिए. उन सभी परिवारों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा. और दूसरा, ये पुलिस के गुंडे जिन्होंने 20 तारीख को कार्रवाई की. इसके लिए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. याद रखें, कॉकरोच के साथ खिलवाड़ न करें.

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