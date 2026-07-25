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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा, अभिजीत दीपके का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा
Dharmendra Pradhan Resignation News Live: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारी दबाव के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया. मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में यह पहला इस्तीफा है.
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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारी दबाव के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया. मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में यह पहला इस्तीफा है.
अपडेट जारी है...
15:07 PM (IST) • 25 Jul 2026
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा, अभिजीत दीपके का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा
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