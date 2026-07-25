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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकेंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा, अभिजीत दीपके का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा, अभिजीत दीपके का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा

Dharmendra Pradhan Resignation News Live: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारी दबाव के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया. मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में यह पहला इस्तीफा है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय  | Updated at : 25 Jul 2026 03:20 PM (IST)

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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है.
Source : IANS

Background

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारी दबाव के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया. मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में यह पहला इस्तीफा है.

 

अपडेट जारी है...

15:07 PM (IST)  •  25 Jul 2026

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा, अभिजीत दीपके का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा

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