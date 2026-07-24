कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दावा किया है कि उन्हें मिली नई जानकारी के अनुसार संगठन के कार्यकर्ताओं को आज रात गिरफ्तार किया जा सकता है. अभिजीत दीपके ने अपने समर्थकों और आंदोलन में शामिल लोगों से अपील की है. उन्होंने कहा कि अगर संगठन के लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, तब भी आंदोलन रुकना नहीं चाहिए. अभिजीत दीपके ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि जब वे पिछले 35 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं तो गिरफ्तारी की जरूरत क्यों है. उनका कहना था कि उन्हें नहीं लगता कि आजाद भारत के इतिहास में इतना लंबा और शांतिपूर्ण प्रदर्शन पहले कभी हुआ होगा.

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