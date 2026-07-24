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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'ऐसे नहीं जाने दे सकते...', नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार से क्या कहा?

'ऐसे नहीं जाने दे सकते...', नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार से क्या कहा?

Supreme Court Paper Leak: सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से कहा गया कि वे छात्रों के हितों को लेकर बेहद गंभीर हैं.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 24 Jul 2026 01:20 PM (IST)
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दिल्ली में पेपर लीक मामले को लेकर बीते कई दिनों से चल रहे प्रदर्शन के बाद मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक मामले पर शुक्रवार (24 जुलाई) को सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि हम कई कदम उठाने जा रहे हैं. छात्रों के हितों को लेकर हम बहुत गंभीर है.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 'हम छात्रों के हितों को लेकर हम बहुत गंभीर है. राधाकृष्णन कमिटी की रिपोर्ट लागू की जाएगी, लेकिन सरकार इससे कहीं बढ़ कर कदम उठाएगी. बहुत सी बातें होने वाली हैं.' सॉलिसिटर जनरल तुषार ने कोर्ट से एक हफ्ते का समय भी मांगा. उन्होंने कहा कि हम कोर्ट को विस्तृत जानकारी देंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा, 'ठीक है. हम भी यही चाहते हैं कि पूरी व्यवस्था चाक-चौबंद हो. आप जवाब दाखिल कीजिए. सोमवार, 3 अगस्त को सुनवाई होगी.'

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, 'नीट-यूजी परीक्षा के लिए अगले साल से कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराने की राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की योजना को देखते हुए, सरकार से साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा पर ठोस कदम उठाने की उम्मीद की जाती है.' कोर्ट ने यह भी कहा कि हम नीट पेपर लीक मामले को लेकर उठाए गए कदमों पर नजर रखेंगे. 

अपडेट जारी है...

यह भी पढ़ें : 29 साल के सऊदी प्रिंस की रहस्यमयी तरीके, लग्जरी होटल में ड्रग्स और शराब पार्टी के बाद मिला शव

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 24 Jul 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Paper Leak Supreme Court Breaking News Abp News INDIA CJP Protest
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