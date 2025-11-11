दिल्ली बम धमाके बाद से देश की जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर है. इस बीच IG CRPF राजेश अग्रवाल दिल्ली लाल किला विस्फोट स्थल पर पहुंचे. उन्होंने कहा, "दिल्ली पुलिस आधिकारिक जानकारी देगी. CRPF दिल्ली पुलिस को हर आवश्यक सहायता प्रदान करेगी.'' उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली पुलिस विस्फोट के बारे में आधिकारिक जानकारी देगी. CRPF दिल्ली पुलिस को हर आवश्यक सहायता प्रदान करेगी. हमारी (सुरक्षा बढ़ाने के लिए) कवायद जारी है.

धमाके के बाद से राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है. मुख्य इलाकों लाल किला, चांदनी चौक, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और आईटीओ के आसपास अतिरिक्त सुरक्षाबल तैनात किए गए हैं. इसके साथ ही, सीसीटीवी फुटेज की निगरानी और विस्फोटक जांच का काम तेज कर दिया गया है.

#WATCH | IG CRPF Rajesh Agrawal arrives at Delhi Red Fort blast site



He says, "Delhi Police will give official information. CRPF provides any required assistance to the Delhi Police." pic.twitter.com/ggQ0UHFZ7s — ANI (@ANI) November 11, 2025

जांच एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई

एनआईए (NIA), एफएसएल (FSL) और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल धमाके की जांच में जुटी हैं. इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाल किले के पास हुए विस्फोट की घटना के मद्देनजर मंगलवार (11 नवंबर 2025) को राष्ट्रीय राजधानी और देश के अन्य हिस्सों में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की. इस विस्फोट में 12 लोग मारे गए हैं. सूत्रों ने यह जानकारी दी. इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, आसूचना ब्यूरो (IB) के निदेशक तपन डेका, दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIAA) के महानिदेशक सदानंद वसंत दाते शामिल हुए.

जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक

जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नलिन प्रभात डिजिटल माध्यम से इस बैठक में शामिल हुए. बैठक के दौरान शीर्ष अधिकारियों ने विस्फोट के बाद की स्थिति पर विस्तृत जानकारियां दीं. गृह मंत्री ने कहा है कि शीर्ष जांच एजेंसियां विस्फोट की गहनता से जांच कर रही हैं और हर पहलू को ध्यान में रखा जा रहा है. अधिकारियों ने बताया कि सोमवार शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पर धीमी गति से चल रही एक कार में विस्फोट हुआ, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और कई वाहन जलकर नष्ट हो गए.

