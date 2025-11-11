दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए भीषण कार ब्लास्ट ने पूरे देश को हिला दिया है. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इस मामले में i20 कार की खरीद-फरोख्त से लेकर पुलवामा से जुड़े आतंकी मॉड्यूल, 6 डॉक्टरों की गिरफ्तारी और अब NIA की औपचारिक एंट्री तक कई चौंकाने वाले अपडेट सामने आए हैं. उधर, केंद्रीय गृह मंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम समीक्षा बैठक की है.

गृह मंत्री ने अधिकारियों के साथ की दूसरी बैठक

मंगलवार की सुबह पहली बैठक के बाद अमित शाह ने शाम को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम बैठक की. बैठक के बाद शाह ने कहा कि उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिल्ली कार ब्लास्ट की समीक्षा बैठक की और सभी अधिकारियों को इस घटनाक्रम के पीछे हर एक दोषी को धर-पकड़ने का निर्देश दिया. उन्होंने स्पष्ट किया, इस घटना में शामिल हर व्यक्ति हमारी एजेंसियों का सामना करेगा.

धमाके में 12 की मौत, 20 घायल

सोमवार (10 नवंबर, 2025) शाम 6:52 बजे सफेद हुंडई i20 कार में हुए विस्फोट में 12 लोगों की मौत और 20 घायल हुए. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में UAPA की सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. NSG और FSL की टीमों ने मौके से फॉरेंसिक सबूत जुटाए हैं.

लंबी है धमाके में इस्तेमाल की गई i-20 कार की कहानी

धमाके में इस्तेमाल की गई कार फरीदाबाद के सेक्टर 32 स्थित रॉयल कार जोन से खरीदी गई थी. एबीपी न्यूज़ की पड़ताल में पता चला कि कार बेचने वाले अमित पटेल का फोन घटना के बाद से बंद है. दुकान के ऑफिस में शराब की बोतलें और ताश की गड्डियां भी मिलीं. कार से जुड़ा एक नया CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें उमर कार का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाता नजर आ रहा है. यह वीडियो 29 अक्टूबर का बताया जा रहा है.

कार की टाइमलाइन: सुबह बादरपुर टोल से एंट्री, शाम को विस्फोट

10 नवंबर को कार सुबह 8:04 बजे दिल्ली में दाखिल हुई, ओखला में फ्यूल भरवाया, और दोपहर में लाल किले की पार्किंग में घुसी. शाम 6:45 बजे यह पार्किंग से निकली, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास यू-टर्न लिया और 6:52 बजे लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सिग्नल पर धमाका हो गया. बताया जा रहा है कि कार में तीन लोग सवार थे और सभी की मौत पर ही मौत हो गई.

JEM मॉड्यूल का लिंक

धमाका उस जैश-ए-मोहम्मद (JeM) मॉड्यूल से जुड़ता दिख रहा है, जिसे पिछले दिनों जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में पकड़ा गया था. इस मॉड्यूल से जुड़े छापों में लगभग 2999 किलो विस्फोटक, AK-47 और अन्य हथियार मिले थे.

6 डॉक्टरों की गिरफ्तारी या हिरासत

जांच में अब तक 6 डॉक्टरों पर कार्रवाई हुई है. जिन लोगों पर एक्शन लिया गया है, उनमें डॉ. उमर उल नबी डार, डॉ. आदिल, डॉ. मुजम्मिल शकील, डॉ. शाहीन शाहिद को गिरफ्तार किया गया, वहीं, डॉ. सज्जाद अहमद माला को पुलवामा से हिरासत में लिया गया है. वह डॉ. उमर का करीबी दोस्त बताया जा रहा है.

NIA की एंट्री- गृह मंत्रालय ने सौंपी जांच की जिम्मेदारी

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच NIA को सौंपी दी है. NIA अब दिल्ली पुलिस से औपचारिक रूप से केस अपने हाथ में लेकर विस्फोट में इस्तेमाल चीजों, साजिश और संभावित आतंकी कनेक्शन की विस्तार से जांच करेगी. इससे पहले NSG की पोस्ट-ब्लास्ट जांच टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल से अहम सबूत जुटाए थे.