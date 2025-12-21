Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

दिल्ली-एनसीआर के एक बड़े हिस्से में रविवार (21 दिसंबर) को घने कोहरे की चादर छाई रही. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की तरफ से जारी किए गए रियल टाइम आंकड़ों के अनुसार, कई जगहों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) का स्तर 'अत्यंत खराब' से 'गंभीर' श्रेणी में बना रहा.

इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर अधिकतम AQI 381 दर्ज किया गया, जबकि आनंद विहार और गाजीपुर में यह 438 तक पहुंच गया. रविवार सुबह आईटीओ पर AQI 405 रहा. AQI वर्गीकरण के अनुसार, 0-50 'अच्छा', 51-100 'संतोषजनक', 101-200 'मध्यम', 201-300 'खराब', 301-400 'अत्यंत खराब' और 401-500 'गंभीर' श्रेणी में आता है.

धुंध के कारण विजिबिलिटी सीमित

इंडिया गेट, आईटीओ और गाजीपुर से सामने आए वीडियो के मुताबिक, धुंध के कारण विजिबिलिटी (दृश्यता) बहुत सीमित हो गई है. ये धुंध कर्तव्य पथ के पास सहित मुख्य सड़कों पर फैली दिखी. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण की स्थिति के लिए निर्धारित स्टेज -IV के तहत GRAP के सभी उपाय एक्टिव कर दिए हैं.

कई उड़ानें और ट्रेनें लेट

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को घने कोहरे के कारण कई उड़ानें और ट्रेनें लेट हुईं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. आईएमडी के वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने बताया कि हवाएं कोहरे की परत को हटाने में विफल रहीं, जिससे तापमान कम रहा. उन्होंने कहा, 'दिसंबर 2019 में भी ऐसी ही स्थिति थी, जब 17 और 18 दिसंबर को अधिकतम तापमान में भारी गिरावट आई थी.'

दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट समेत देश के कई बड़े एयरपोर्ट्स पर धुंध और कोहरे की वजह से उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई हैं. आईजीआई एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसके मुताबिक एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन फिलहाल सामान्य है, लेकिन घर से निकलने से पहले अपनी एयरलाइन से कंसल्ट जरूर कर लें.

Fog conditions in parts of Northern India are affecting visibility and may lead to delays or changes in flight operations at select airports. Passengers are advised to check flight updates with their airlines through official channels and allow extra time for airport travel and… pic.twitter.com/zjolLwLROA — Airports Authority of India (@AAI_Official) December 21, 2025

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या कहा?

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में घने कोहरे के कारण दृश्यता प्रभावित हो रही है और चुनिंदा हवाई अड्डों पर उड़ानों में देरी या बदलाव हो सकते हैं. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक चैनलों के माध्यम से अपनी एयरलाइनों से उड़ान संबंधी अपडेट प्राप्त करें और हवाई अड्डे की यात्रा और औपचारिकताओं के लिए अतिरिक्त समय रखें.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने प्रभावित हवाई अड्डों पर जमीनी सहायता प्रदान करने के लिए यात्री सहायता दल तैनात किए हैं. उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं.

कोहरे की वजह से कई फ्लाइट्स कैंसिल

उत्तरी भारत में घने कोहरे ने पूरे सप्ताह उड़ान सेवाओं को प्रभावित किया है. अधिकारियों ने बताया कि 17 दिसंबर को 800 से अधिक उड़ानें विलंबित हुईं और 200 रद्द हुईं. शुक्रवार को 700 से अधिक फ्लाइट्स लेट हुईं और 177 उड़ानें रद्द हुईं, जिनमें चार अंतरराष्ट्रीय सेवाएं भी शामिल हैं. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि सर्दियों के महीनों में घने कोहरे और जहरीले धुएं के लंबे दौर देखने को मिल सकते हैं.

ये भी पढ़ें

क्या भारत को एक से ज्यादा एस जयशंकर की जरूरत? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया ये जवाब