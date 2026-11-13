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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली प्रदूषण पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कसा तंज,बोले - 'राजधानी शिफ्ट करके...'

दिल्ली प्रदूषण पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कसा तंज,बोले - 'राजधानी शिफ्ट करके...'

दिल्ली में बढ़ती प्रदूषण की समस्या पर कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए देश की राजधानी दिल्ली से बदलकर चंडीगढ़ करने का सुझाव दिया है.

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 13 Nov 2026 07:04 PM (IST)
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कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चंडीगढ़ को देश की नई राजधानी बनाने का प्रस्ताव दिया है. उनका यह बयान दिवाली के बाद दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण पर एक तंज करते हुए आया है. उन्होंने कहा कि "मैं मजाक में अपने दोस्तों से कहता हूं कि शायद हमें देश की राजधानी चंडीगढ़ शिफ्ट कर देनी चाहिए."

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चंडीगढ़ पहुंचकर एक कार्यक्रम में कहा कि "नवंबर की एक बहुत ही सुंदर सुबह है. एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 102 है. चंडीगढ़ के हिसाब से यह बहुत संतोषजनक तो नहीं है, लेकिन दिल्ली के 450 AQI के मुकाबले काफी बेहतर है, जहां से मैं कल शाम ही आया हूं. असल में, मैं मज़ाक में अपने दोस्तों से कहता हूं कि शायद हमें देश की राजधानी चंडीगढ़ शिफ्ट कर देनी चाहिए. इससे दो राज्यों के बीच एक ही राजधानी को लेकर होने वाली खींचतान की समस्या भी हल हो जाएगी."

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प्रदूषण लगातार विपक्ष हमलावर

दरअसल, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता लगातार पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर हमलावर हैं. मनीष तिवारी का यह बयान तब आया है जब दिल्ली लगातार प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है. दिवाली के बाद पिछले कई वर्षों से दिल्ली एक गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है. दिल्ली में बढ़ती प्रदूषण, कचरे और नाले का रूप ले चुकी यमुना नदी को देखते हुए सिविल सोसाइटी के लोगों में दिल्ली से राजधानी किसी और शहर शिफ्ट करने या राजधानी के लिए किसी नए शहर को बसाने की बहस चलती रहती है.

दिल्ली में बढ़ती प्रदूषण की समस्या

दिवाली के बाद राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता कई दिनों से खतरनाक बनी हुई है और पूरा शहर धुंध की चादर में लिपटा हुआ है. शहर का कुल वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) लगातार 400 के आसपास बना हुआ है. यह सूचकांक PM2.5 (फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले सूक्ष्म कण) और अन्य प्रदूषकों को मापता है. यह स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा तय की गई सीमा से 25 गुना से भी अधिक है. प्रदूषण के इस स्तर के संपर्क में आने से खासकर बच्चों और बुजुर्गों में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं हो रही हैं.

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About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 13 Nov 2026 07:04 PM (IST)
Tags :
Chandigarh DELHI
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