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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकुलगाम हमले में शामिल थे 3 आतंकी? NIA की जांच शुरू, 500 लोगों से पूछताछ

कुलगाम हमले में शामिल थे 3 आतंकी? NIA की जांच शुरू, 500 लोगों से पूछताछ

NIA की टीम ने कुलगाम में हमले वाली जगह पर जांच शुरू कर दी है. इस जांच में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है जबकि 500 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो गई है. जांच अब 3 आतंकवादियों की ओर इशारा कर रही है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 13 Nov 2026 07:20 PM (IST)
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कुलगाम में हुए जानलेवा हमले की जांच जारी है, जिसका नेतृत्व जम्मू-कश्मीर पुलिस और काउंटर इंटेलिजेंस (CIK) यूनिटें कर रही हैं. इस बीच, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) और स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) की टीमों ने कुलगाम जिले के मीर बाजार के पास CRPF चेकपॉइंट पर हमले वाली जगह का दौरा किया. शुरुआती जांच से पता चला है कि इस हमले में कम से कम तीन आतंकवादी शामिल थे, जिनमें से दो के विदेशी नागरिक होने का संदेह है.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "शुक्रवार को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) और स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) की टीमों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में CRPF चेकपॉइंट पर हुए आतंकी हमले की जगह का दौरा किया. उन्होंने वहां फॉरेंसिक सबूत जुटाए और हमले से जुड़ी परिस्थितियों की जांच की."

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तलाशी अभियान जारी

इन टीमों ने इलाके का मुआयना किया और घटनास्थल से नमूने (सैंपल) लिए, ताकि जम्मू-कश्मीर पुलिस को घटनाओं का क्रम समझने और हमले में शामिल लोगों की पहचान करने में मदद मिल सके. वहीं, सुरक्षा बलों ने हमलावरों का पता लगाने के लिए इलाके में तलाशी अभियान जारी रखा है.

तीन आतंकवादियों पर शक

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "शुरुआती जांच से पता चला है कि हमले में कम से कम तीन आतंकवादी शामिल हो सकते हैं. इनमें से दो के विदेशी नागरिक होने का संदेह है. हम पूरी स्थिति को स्पष्ट रूप से समझने के लिए इलाके के CCTV फुटेज की जांच कर रहे हैं. वहां एक दलदली इलाका है, जिसका फायदा उठाकर आतंकवादी पेड़ों और झाड़ियों की आड़ लेकर भाग निकले."

दलदली इलाके से पैदल चलकर पहुंचे आतंकी

अधिकारियों ने बताया कि हमलावर लगभग 50 मीटर दूर स्थित दलदली इलाके से पैदल चलकर चेकपॉइंट तक पहुंचे. वहां उन्होंने AK-47 राइफलों से गोलीबारी की और फिर उसी रास्ते से पैदल ही भाग गए. वे उस तरफ गए जहां से श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे गुजरता है, जो इस जगह से मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर है और वहां कड़ी सुरक्षा रहती है.

इससे पहले CRPF ने बताया था कि यह घटना दोपहर करीब 2:15 बजे हुई, जब हमलावरों ने 46वीं बटालियन के जवानों (जो वहां पुल की सुरक्षा में तैनात थे) पर गोलीबारी की और फिर मोटरसाइकिल से भाग गए. हालांकि, अब इस थ्योरी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. घायल हुए CRPF के तीन जवानों हेड कॉन्स्टेबल सोमवीर सिंह (मध्य प्रदेश), कॉन्स्टेबल राकेश दास (असम) और कॉन्स्टेबल संतोष चंद्रू (पश्चिम बंगाल) , को पहले अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, और बाद में श्रीनगर स्थित सेना के 92 बेस अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया.

GOC लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह ने किया दौरा

इस बीच, 15 कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह ने भी घटनास्थल का दौरा किया. उनके साथ सेना, CRPF और J&K पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे, जो ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस की मदद से चलाए जा रहे व्यापक सर्च ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं. हमले की जगह से एक मोटोरोला फोन और सिम कार्ड बरामद हुआ है. इसकी जांच की जा रही है कि क्या यह हमलावरों का था, या फिर उस समय वहां से गुजर रहे किसी आम नागरिक का.

लश्कर-ए-तैयबा से आतंकियों के संबंध

सूत्रों के अनुसार, इस बात की प्रबल संभावना है कि हमलावर दक्षिण कश्मीर में सक्रिय लश्कर-ए-तैयबा (LeT) मॉड्यूल से जुड़े हैं. लश्कर के कम से कम तीन संदिग्ध 'ओवरग्राउंड वर्कर' (OGW) से पूछताछ की जा रही है. एजेंसियों को शक है कि इनमें से कम से कम एक ने हमलावरों को लॉजिस्टिक मदद दी थी, जिसमें रेकी (रेकी करना) और छिपने की जगह मुहैया कराना शामिल है.

पुलिस सूत्रों को कुलगाम के स्थानीय आतंकवादी लतीफ अहमद भट के शामिल होने का भी शक है. उस पर जुलाई में हुए दो हमलों का आरोप है, और उस समय उसे घाटी में सक्रिय एकमात्र स्थानीय आतंकवादी बताया गया था. अब तक J&K पुलिस ने कुलगाम आतंकी हमले के सिलसिले में 500 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि यह हमला पाकिस्तान स्थित समूहों की उस कोशिश का हिस्सा लगता है, जिसके जरिए वे कश्मीर में अपने नेटवर्क को फिर से सक्रिय करना चाहते हैं, जबकि सुरक्षा बल लगातार आतंकवाद विरोधी अभियान चला रहे हैं.

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Published at : 13 Nov 2026 07:20 PM (IST)
Tags :
Kulgam NIA  JAMMU KASHMIR
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