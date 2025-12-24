दिल्ली में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो लोगों को 2 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. मामला बिल्डिंग की क्लोजर रिपोर्ट से जुड़ा है. शिकायतकर्ता से आरोपियों ने लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी.

दरअसल, दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए CBI ने MCD के शाहदरा जोन के असिस्टेंट इंजीनियर आशीष सिवाच और बेलदार महेश कुमार दोनों को 2 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.

सीबीआई ने क्या बताया?

CBI के मुताबिक ये मामला एक बिल्डिंग से जुड़ा है, इसे MCD की तरफ से बुक किया गया था. आरोप है कि इस बिल्डिंग की क्लोजर रिपोर्ट तैयार करने के बदले शिकायतकर्ता से 2 लाख रुपये मांगे गए थे. ये मांग बेलदार महेश कुमार ने असिस्टेंट इंजीनियर आशीष सिवाच और जूनियर इंजीनियर की ओर से की थी.

शिकायत मिलने के बाद तुरंत की कार्रवाई

शिकायत मिलने के बाद CBI ने 22 दिसंबर 2025 को केस दर्ज किया और तुरंत ट्रैप की कार्रवाई की. प्लानिंग के तहत जैसे ही शिकायतकर्ता ने 2 लाख रुपये दिए, CBI की टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों आरोपियों को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया.

आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है

CBI ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में आगे की जांच जारी है. जांच में ये भी पता लगाया जा रहा है कि इस रिश्वतखोरी में और कौन-कौन लोग शामिल थे और क्या ऐसे और मामलों में भी इनकी भूमिका रही है.

शिमला में भी सीबीआई की बड़ी कार्रवाई

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने ईडी शिमला के तत्कालीन असिस्टेंट डायरेक्टर विशाल दीप और उनके भाई विकास दीप के खिलाफ भ्रष्टाचार और आय से ज्यादा संपत्ति जमा करने के आरोप में केस दर्ज किया है. ये मामला CBI की एंटी करप्शन ब्रांच चंडीगढ़ में दर्ज किया गया है. केंद्रीय जांच एजेंसी के मुताबिक ये FIR अगस्त 2025 में दर्ज एक प्रारंभिक जांच के बाद की गई.

सीबीआई की जांच के दौरान सामने आया है कि विशाल दीप ने मार्च 2024 से दिसंबर 2024 के बीच अपनी ज्ञात आय से कहीं ज्यादा संपत्ति बनाई और आय से ज्यादा खर्च किया. इस दौरान उनके भाई विकास दीप, जो पंजाब नेशनल बैंक में सीनियर मैनेजर हैं. उन्होंने विशाल दीप की कथित तौर पर मदद की.