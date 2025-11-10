दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास हुए ब्लास्ट ने देश को गमगीन कर दिया है. ये ब्लास्ट मेट्रो स्टेशन के पास पार्किंग में खड़ी कार में हुआ. इसके बाद से ही राजधानी दिल्ली को अलर्ट पर रख दिया गया है. इस हादसे में मरने वालों की संख्या 11 बताई जा रही है, वहीं 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. अब इस हादसे पर देशभर से प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा- नई दिल्ली में हुए दुखद विस्फोट के बारे में सुनकर मुझे गहरा सदमा लगा है. मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. मैं सभी घायलों के लिए शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं.

Shocked and saddened by the sudden demise of the former Chief Minister Sri Buddhadeb Bhattacharjee. I have been knowing him for last several decades, and visited him a few times when he was ill and effectively confined to home in the last few years.



My very sincere condolences… — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) August 8, 2024

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का भी बयान सामने आया है. उन्होंने भी इस घटना पर दुख जताया है. प्रियंका गांधी ने लिखा- दिल्ली में हुए धमाके में कई लोगों की मृत्यु एवं कई के घायल होने का समाचार अत्यंत दुखद है. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें. शोक-संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं.