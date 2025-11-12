दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके पर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सभी सनातनी लोगों से एकजुट होने की अपील की है. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा - अगर सभी सनातनी एकजुट नहीं हुए थे जो बम धमाका अभी दिल्ली में हुआ है वह हर गली-मोहल्ले में होगा. सभी हिन्दुओं को एकजुट होना होगा अगर सभी सनातनी एकजुट हो गए तो वह कुछ भी कर सकते हैं.



धीरेंद्र शास्त्री का सवाल मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है?

धीरेंद्र शास्त्री ने कहा- जो डॉक्टर पकड़ा गया वह इस्लामिक था. आखिरकार यही लोग आतंकी क्यों होते हैं ,मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है. जितना आरडीएक्स उसके पास से पकड़ा गया अगर वह धमाका हो जाता तो क्या स्तिथि होती. अगर भारत हिंदू राष्ट्र होता तो ऐसी स्तिथि नहीं आती. उन्होंने आगे कहा- 'हम इस देश में सनातन हिंदू एकता चाहते हैं. कुछ हमारे विरोधी और सनातन के विरोधी लोग हैं हमारी यात्रा पर गलत दृष्टि रखे हुए हैं. हम ना रुकेंगे ना डरेंगे.'

धीरेंद्र शास्त्री की ‘सनातन एकता पदयात्रा’ का पांचवां दिन

गौरतलब है कि हरियाणा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की ‘सनातन एकता पदयात्रा’ सोमवार (12 नवंबर) को पांचवें दिन में प्रवेश कर गई. यात्रा आज पलवल जिले के तुमसरा गांव से शुरू हुई. इस दौरान धीरेंद्र शास्त्री नीले रंग की पोशाक में नजर आए.

सुरक्षा के सख्त इंतजाम

दिल्ली में हालिया धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं. एहतियात के तौर पर हरियाणा पुलिस की पांच कंपनियां यात्रा के साथ तैनात की गई हैं. पूरे मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है.

लोगों ने बरसाए फूल, शास्त्री ने बजाया ढोल

पदयात्रा के दौरान उत्साह का माहौल दिखा. कई युवक ट्रकों और पेड़ों पर चढ़कर यात्रा पर फूल बरसाते नजर आए. इसी बीच धीरेंद्र शास्त्री ने भी रास्ते में जमीन पर बैठकर ढोल बजाया, जिससे माहौल भक्तिमय हो गया. यात्रा फिलहाल बंचारी गांव में दोपहर के भोजन के लिए रुकी है. दिनभर में करीब 16 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पदयात्रा का रात्रि विश्राम होडल अनाज मंडी में होगा.