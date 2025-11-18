तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी

दिल्ली कार धमाका मामले में जांच एजेंसियों को एक बड़ा सुराग मिला है. जानकारी के मुताबिक, जैश-ए-मोहम्मद के ऑपरेटिव अबु उकासा ने इस हमले के मास्टरमाइंड उमर उन नबी को पूरी तरह रेडिकलाइज किया था. साल 2022 में उमर तुर्किए गया था, जहां उसकी मुलाकात अबु उकासा से हुई और इसी दौरान उसे भारत में बड़े हमले के लिए तैयार किया गया.

एजेंसियों के अनुसार, जैश-ए-मोहम्मद नहीं चाहता था कि इस हमले के तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े नजर आएं, इसलिए पूरा ऑपरेशन तुर्किए से रिमोट तरीके से ऑपरेट किया जा रहा था. अबु उकासा लगातार उमर को निर्देश देता था और उसे भारत विरोधी कट्टर विचारधारा की ओर धकेलता रहा.

सूत्रों ने बताया कि उमर को इतना रेडकलाइज कर दिया गया था कि वो कहता था कि कश्मीर के मुसलमानों के अलावा कोई मुस्लिम अच्छा नहीं होता, पूरे देश के नॉन मुस्लिम और मुसलमानों को खत्म कर देना चाहिए. उमर यह भी कहता था कि पाकिस्तान जैसा कोई देश नहीं है. सभी को पाकिस्तान चलना चाहिए, पूरे विश्व मे सिर्फ पाकिस्तान में मुसलमानों का सम्मान होता है, इसलिए पूरे विश्व में पाकिस्तान के अलावा बाकी के देश अच्छे नहीं हैं.