1. पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और नॉर्थ बंगाल में लगातार भारी बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है. दार्जिलिंग हिल्स में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि नॉर्थ बंगाल में बाढ़ और फ्लैश फ्लड के चलते 20 से अधिक लोगों की जान गई. अधिकारियों का अनुमान है कि नुकसान और जान-माल की हानि बढ़ सकती है.

मिरीक-सुखियापोखरी क्षेत्र में एक बड़ा भूस्खलन कई घरों और चाय बगानों को मलबे और मिट्टी में दफन कर गया.

बिश्नुलाल गांव, वार्ड 3 लेक साइड और जसबीर गांव सबसे अधिक प्रभावित हुए .

डुडिया आयरन ब्रिज गिर गया, जिससे मिरीक और कुर्सियोंग के बीच कनेक्टिविटी बाधित हो गई .

अन्य प्रमुख मार्ग, जैसे दिलाराम मुख्य सड़क और व्हिसल खोला, भूस्खलन और बाढ़ के कारण अवरुद्ध हैं, जिससे कई गांवों और समुदायों तक पहुँच बंद हो गई .

2. जिला प्रशासन ने अस्थायी राहत शिविर स्थापित किए हैं और स्थानीय NGOs के सहयोग से प्रभावित परिवारों को खाना और आश्रय प्रदान किया जा रहा है. चिकित्सा टीमें भी राहत कार्य में जुटी हैं. हालांकि, लगातार बारिश और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बचाव कार्य धीमा है.

3. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने दार्जिलिंग और कालीमपोंग जिलों में अत्यधिक भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. विभाग ने चेताया है कि सतह और ढलान वाली भूमि के कारण भूस्खलन और सड़क अवरुद्ध होने की संभावना बनी हुई है.

4. भूटान के नेशनल सेंटर फॉर हाइड्रोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी, तिम्फू ने पश्चिम बंगाल सरकार को सतर्क किया है. ताला हाइड्रोपावर डैम के गेट्स नहीं खुले हैं, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ सकता है. यदि गेट्स खुलते हैं या टूटते हैं, तो फ्लैश फ्लड नॉर्थ बंगाल के निचले इलाकों में तबाही मचा सकता है.

5. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभावितों के प्रति शोक व्यक्त किया और कहा, "दार्जिलिंग में पुल दुर्घटना और बारिश से हुई जनहानि पर गहरा दुःख है. प्रभावित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं. घायल जल्दी स्वस्थ हों." उन्होंने यह भी कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में सभी संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है.

6. गोरखालैंड टेरिटोरियल ऑर्गनाइजेशन (GTA) के प्रवक्ता S. P. शर्मा ने बताया कि नॉर्थ बंगाल में बाढ़ और फ्लैश फ्लड के कारण कम से कम 20 लोगों की मौत हुई है.

7. अधिकारियों और स्थानीय समुदायों ने सरकार और राहत एजेंसियों से तत्काल मदद और संसाधन भेजने का अनुरोध किया है.

8. दार्जिलिंग और नॉर्थ बंगाल के प्रभावित इलाकों में बारिश जारी है, जिससे भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बना हुआ है.

9. प्रशासन विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य कर रहा है.

10. नागरिकों को खुले स्थान पर न रहने और सुरक्षित क्षेत्रों में रहने की चेतावनी दी गई है.

