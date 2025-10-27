Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

बंगाल की खाड़ी के ऊपर विकसित हो रहा चक्रवाती सिस्टम 24 घंटे में तूफान में बदल सकता है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक अगले 48 घंटों में इसके गंभीर चक्रवाती तूफान 'मोंथा' में बदलने की संभावना है. ये तूफान अभी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 620 किमी और चेन्नई से 780 किमी दक्षिण पूर्व में में केंद्रित है. मोंथा के कारण आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में 27 से 30 अक्टूबर तक भारी से अति भारी बारिश के आसार हैं. इसे देखते हुए सेना को अलर्ट पर रखा गया है.

मौसम विभाग के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में अगले 3 दिनों में मौसम में परिवर्तन होने वाला है. 27 और 28 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से शाम या रात को हल्की बूंदा बांदी या फुहारें पड़ सकती हैं, जबकि 29 अक्टूबर को मौसम आंशिक रूप से साफ रहेगा.

यूपी का मौसम

यूपी में भी मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिलेगा. आईएमडी ने 27 अक्टूबर से अगले 4 दिनों तक प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है. आज सोमवार को प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में कहीं-कहीं बारिश व गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं. साथ ही दोनों हिस्सों में देर रात और सुबह के समय धुंध छाने की भी संभावना है.

28 अक्टूबर को प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. दोनों ही हिस्सों में देर रात और सुबह के समय धुंध छाने की भी संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के मुताबिक आज आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, और जालौन में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में भी बारिश की संभावना जताई गई है.



बिहार में कैसा रहेगा मौसम

बंगाल की खाड़ी के चक्रवात का असर बिहार तक पहुंचेगा. IMD के मुताबिक 29 से 31 अक्टूबर के बीच बिहार में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. कुछ जिलों (गया, भागलपुर, पटना, मुज़फ्फरपुर) में तेज हवा और गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है.

पहाड़ों में भी होगी बारिश

IMD के मुताबिक ताजा पश्चिमी विक्षोभ 27 अक्टूबर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र यानि कि जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड को भी प्रभावित करेगा. उत्तराखंड में 27-29 अक्टूबर तक हल्की बारिश हो सकती है, जिससे ठंड बढ़ने के आसार हैं.

ये भी पढ़ें

रिश्तेदार ही निकला किडनैपर, दो साल की बच्ची को पुलिस ने पश्चिम बंगाल से किया रेस्क्यू