रिश्तेदार ही निकला किडनैपर, दो साल की बच्ची को पुलिस ने पश्चिम बंगाल से किया रेस्क्यू

ओडिशा के गंजाम जिले से रिश्तेदार की ओर से कथित रूप से अपहृत दो वर्षीय लड़की को पुलिस ने पश्चिम बंगाल से रविवार (26 अक्टूबर, 2025) को सकुशल बरामद कर लिया. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान विशाल बाबन मोहिते (28) के रूप में हुई है.

मोहिते खाने-पीने का सामान दिलाने के लिए गुरुवार को लड़की को लेकर गया था, लेकिन काफी समय बाद भी वापस नहीं लौटने पर लड़की की मां ने उससे संपर्क करने की कोशिश की तो उसका फोन बंद था. पुलिस ने बताया कि बहुत देर बाद मोहिते ने फोन किया और कहा कि वह बच्ची को लेकर ब्राम्हणी गांव स्थित अपने घर आया है.

बच्ची की वापसी के बदले में डेढ़ लाख रुपये की मांग

जब लड़की के माता-पिता ब्राम्हणी गांव पहुंचे तो वह वहां नहीं मिली. फिर मोहिते ने उन्हें बताया कि वे गजपति जिले के अदावा में हैं, लेकिन वहां जाने पर भी वह और बच्ची वहां नहीं मिली. परिवार ने आरोपी से फिर संपर्क किया तो उसने बच्ची की वापसी के बदले में डेढ़ लाख रुपये की मांग की.

पुलिस अधीक्षक (ब्रह्मपुर) सरवण विवेक एम. ने बताया कि लड़की की मां ने शुक्रवार को बैद्यनाथपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई और उसे बचाने के लिए एक टीम गठित की गई. उन्होंने कहा, ‘तकनीकी जानकारी के आधार पर पुलिस टीम पहले पुरी गई, लेकिन तब तक आरोपी वहां से भुवनेश्वर के लिए निकल चुका था और फिर पुलिस बस से कोलकाता की ओर गई.’

पुलिस ने मेदिनीपुर से बच्ची को कराया मुक्त

उन्होंने कहा, ‘बिना रुके टीम लगातार आरोपी का पीछा करती रही. आखिरकार उसे पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले से पकड़ लिया गया और बच्ची को उसके कब्जे से मुक्त कराया गया.’ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बच्ची को उसके परिवार से मिला दिया गया है.

