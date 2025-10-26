हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियारिश्तेदार ही निकला किडनैपर, दो साल की बच्ची को पुलिस ने पश्चिम बंगाल से किया रेस्क्यू

रिश्तेदार ही निकला किडनैपर, दो साल की बच्ची को पुलिस ने पश्चिम बंगाल से किया रेस्क्यू

ओडिशा में किडनैप बच्ची को पुलिस ने पश्चिम बंगाल से रविवार को सकुशल बरामद कर लिया. पुलिस ने बताया कि किडनैप करने वाला शख्स कथित रूप से परिवार का रिश्तेदार था.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 26 Oct 2025 11:41 PM (IST)
Preferred Sources

ओडिशा के गंजाम जिले से रिश्तेदार की ओर से कथित रूप से अपहृत दो वर्षीय लड़की को पुलिस ने पश्चिम बंगाल से रविवार (26 अक्टूबर, 2025) को सकुशल बरामद कर लिया. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान विशाल बाबन मोहिते (28) के रूप में हुई है.

मोहिते खाने-पीने का सामान दिलाने के लिए गुरुवार को लड़की को लेकर गया था, लेकिन काफी समय बाद भी वापस नहीं लौटने पर लड़की की मां ने उससे संपर्क करने की कोशिश की तो उसका फोन बंद था. पुलिस ने बताया कि बहुत देर बाद मोहिते ने फोन किया और कहा कि वह बच्ची को लेकर ब्राम्हणी गांव स्थित अपने घर आया है.

बच्ची की वापसी के बदले में डेढ़ लाख रुपये की मांग

जब लड़की के माता-पिता ब्राम्हणी गांव पहुंचे तो वह वहां नहीं मिली. फिर मोहिते ने उन्हें बताया कि वे गजपति जिले के अदावा में हैं, लेकिन वहां जाने पर भी वह और बच्ची वहां नहीं मिली. परिवार ने आरोपी से फिर संपर्क किया तो उसने बच्ची की वापसी के बदले में डेढ़ लाख रुपये की मांग की.

पुलिस अधीक्षक (ब्रह्मपुर) सरवण विवेक एम. ने बताया कि लड़की की मां ने शुक्रवार को बैद्यनाथपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई और उसे बचाने के लिए एक टीम गठित की गई. उन्होंने कहा, ‘तकनीकी जानकारी के आधार पर पुलिस टीम पहले पुरी गई, लेकिन तब तक आरोपी वहां से भुवनेश्वर के लिए निकल चुका था और फिर पुलिस बस से कोलकाता की ओर गई.’

पुलिस ने मेदिनीपुर से बच्ची को कराया मुक्त

उन्होंने कहा, ‘बिना रुके टीम लगातार आरोपी का पीछा करती रही. आखिरकार उसे पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले से पकड़ लिया गया और बच्ची को उसके कब्जे से मुक्त कराया गया.’ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बच्ची को उसके परिवार से मिला दिया गया है.

Published at : 26 Oct 2025 11:40 PM (IST)
Odisha Kidnapping WEST BENGAL
