चक्रवाती तूफान मोंथा ने बंगाल की खाड़ी में विकराल रूप धारण कर लिया है. अब कई राज्यों पर तूफान का भयंकर खतरा मंडरा रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा गहरा दबाव सोमवार (27 अक्टूबर) तक चक्रवाती तूफान मोंथा का रूप ले सकता है. इससे पहले रविवार को विभाग ने तमिलनाडु में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया था.

बंगाल की खाड़ी में मोंथा चक्रवाती तूफान फिलहाल 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, लेकिन सोमवार शाम 5 बजे के बाद इसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ सकती है. अगले दो दिनों में इसके कारण तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. इसके तेज हवाएं भी चल सकती हैं. तूफान की वजह से आंध्र प्रदेश और ओडिशा में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है.

चक्रवाती तूफान को लेकर मौसम विभाग ने क्या दी जानकारी

पीटीआई के मुताबिक मौसम विभाग ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, ''अगले 12 घंटों के दौरान इसके दक्षिण-पश्चिम और समीपवर्ती पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है तथा इसके बाद यह उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ेगा और 28 अक्टूबर की सुबह तक एक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा.''

इस बीच, मौसम विभाग ने अगले तीन घंटों में अनकापल्ली, काकीनाडा, कोनासीमा, श्रीकाकुलम, नेल्लोर, तिरुपति, विशाखापत्तनम, विजयनगरम और पश्चिम गोदावरी जिलों में कुछ स्थानों पर 40 किमी प्रति घंटे की गति से तेज हवाओं के साथ हल्की गरज के साथ छींटे पड़ने और मध्यम वर्षा होने का अनुमान लगाया है.

लोगों को क्या दी गई सलाह

आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एपीएसडीएमए) के प्रबंध निदेशक प्रखर जैन ने लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी. उन्होंने कहा. ''सोमवार को काकीनाडा, कोनासीमा, पश्चिम गोदावरी, कृष्णा, बापटला, प्रकाशम और नेल्लोर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. श्रीकाकुलम, विजयनगरम, पार्वतीपुरम मन्यम, अल्लूरी सीतारामाराजू, विशाखापत्तनम और अनकापल्ली जिलों में भी भारी बारिश होने की संभावना है.'' जैन ने कहा कि पूर्वी गोदावरी, एलुरु, एनटीआर, गुंटूर, पलनाडु, चित्तूर और तिरुपति जिलों में भी इसी तरह का मौसम रहने की उम्मीद है.

इनपुट - पीटीआई