आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में चक्रवात मोंथा दस्तक देने के बाद अब समुद्री क्षेत्र से आगे बढ़ चुका है. यह चक्रवात मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच, दक्षिण काकीनाडा के पास आकर तट पर पहुंचा, जिससे कुछ क्षेत्रों में इसका असर साफ तौर पर देखने को मिला है. मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है.

प्राप्त सूचना के अनुसार अमरावती मौसम केंद्र के अनुसार, श्रीकाकुलम, पार्वतीपुरम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, अल्लूरी, अनकापल्ले, एलुरु, एनटीआर, कृष्णा, गुंटूर, पलनाडु, बापटला और नंद्याल जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है, जिससे बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं. विभाग ने कहा है कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों को घरों से बाहर निकलने से बचना चाहिए और सुरक्षित स्थानों पर रहना चाहिए. इसके अलावा, काकीनाडा, कोनासीमा, प्रकाशम, कडपा, कुरनूल, अनंतपुर और यानम जिलों में भी अगले कुछ घंटों तक भारी बारिश हो सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है.

सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के निर्देश

अधिकारियों ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं. मौसम विभाग के अनुसार, समुद्र की स्थिति अभी तक सामान्य नहीं हुई है और तटीय इलाकों में हवाओं की रफ्तार तेज बनी हुई है, जिससे मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है. मोंथा का असर दक्षिण तेलंगाना के कई जिलों में भी देखने को मिल सकता है. इस दौरान भारी बारिश और अचानक बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. मौसम विभाग ने नागरकुरनूल, नलगोंडा, रंगारेड्डी, महबूबनगर, वानपार्थी और सूर्यापेट जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जहां चक्रवाती मॉनसून की वजह से भारी वर्षा हो रही है. यह बारिश पिछले कुछ घंटों से लगातार जारी है और आने वाले समय में और तेज होने की आशंका जताई जा रही है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है. नागरकुरनूल जिले के कुछ हिस्सों में तो हालात और भी गंभीर हैं, जहां अब तक 100 से 140 मिलीमीटर तक भारी बारिश दर्ज की जा चुकी है.

भीषण बारिश होने की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले कुछ घंटों में इन जिलों में और भी भीषण बारिश होने की संभावना है, जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है. लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और आवश्यक चेतावनियों का पालन करने की अपील की गई है. वहीं, राज्य की राजधानी हैदराबाद में भी रात 12 बजे से 2 बजे के बीच कुछ इलाकों में भारी बारिश ने कोहराम मचाया. शहर में आने वाले कुछ घंटों में मध्यम बारिश के बादल छाए रहने का अनुमान है, जबकि सुबह के समय बारिश की तीव्रता और बढ़ सकती है. अधिकारी मौके पर स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं और राहत और बचाव कार्यों के लिए तैयारी की जा रही है.

