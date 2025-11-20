हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातेलंगाना की इस विधानसभा में भ्रष्टाचार की हदें पार, कच्ची मिट्टी पर डामर बिछाकर बनाई सड़क, ग्रामीणों में आक्रोश

तेलंगाना की इस विधानसभा में भ्रष्टाचार की हदें पार, कच्ची मिट्टी पर डामर बिछाकर बनाई सड़क, ग्रामीणों में आक्रोश

विकास के नाम पर जनता के पैसों की बर्बादी का आलम तेलंगाना की इस विधानसभा में चल रहे सड़क निर्माण में देखने को मिल रहा है. यहां अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत ने सभी हदें पार कर दी हैं.

By : मोहसिन अली | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 20 Nov 2025 10:49 PM (IST)
Preferred Sources

विकास के नाम पर जनता के पैसों की किस तरह से बर्बादी की जा रही है, इसका नायाब उदाहरण तेलंगाना के जड़चरला विधानसभा इलाके में देखने को मिला है. जहां ठेकेदारों और अधिकारियों की मिली भगत ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी हैं. यहां सड़क निर्माण में बुनियादी नियमों को ताक पर रख दिया है. ठेकेदारों ने बिना गिट्टी और बेस के सीधे लाल मिट्टी पर ही डामर की परत बिछा दी है. 

क्या है पूरा मामला?
दरअसल, बालानगर मंडल के अंतर्गत आने वाले बोडगुट्टा टांडा ग्राम पंचायत में बड़ेरेवल्ली से देवुनीगुट्टा टांडा तक एक किलोमीटर की सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है. यह प्रोजेक्ट सड़क और भवन विभाग (R&B) के अंतर्गत किया जा रहा है. लेकिन जिस तरह की सड़क का निर्माण किया जा रहा है, उसने पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है. 

कच्ची मिट्टी पर ही पोत रहे डामर
मजबूत सड़क निर्माण में मानकों का इस्तेमाल किया जाता है. उस पर मुर्रम और गिट्टी की परते (WBM) बिछाना होता है, इसके बाद रोलर फेरा जाता है. लेकिन यहां ठेकेदार ने शॉर्टकर्ट अपनाते हुए कच्ची मिट्टी पर ही काला डामर पोत दिया है. इससे सड़क निर्माण के कुछ ही घंटो बाद उखड़ने लगी है. अब लोगों में भारी विरोध देखा जा रहा है. 

ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सभी कुछ अधिकारियों की नाक के नीचे हुआ है. बयह सड़क पहली बारिश भी नहीं झेल सकी है. इस दौरान उन्होंने ठेकेदार का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की है. इस दौरान ग्रामीण बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए. उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं की गई, तो भविष्य में उग्र आंदोलन किया जाएगा. साथ ही इस मामले में शामिल अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की गई है. ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदारों ने बुनियादी नियमों को ताक पर रखकर हमारी आंख में धूल झोंकी है. 

Published at : 20 Nov 2025 10:49 PM (IST)
Tags :
Corruption TELANGANA Jadcherla
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
शेख हसीना को फांसी की सजा दिलाने में पाकिस्तान का हाथ? बांग्लादेश की पूर्व PM के बेटे ने दिया ये जवाब
शेख हसीना को फांसी की सजा दिलाने में पाकिस्तान का हाथ? बांग्लादेश की पूर्व PM के बेटे ने दिया ये जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली: दसवीं के छात्र के सुसाइड मामले में एक्शन, 4 टीचर सस्पेंड, हाई-लेवल कमेटी गठित
दिल्ली: दसवीं के छात्र के सुसाइड मामले में एक्शन, 4 टीचर सस्पेंड, हाई-लेवल कमेटी गठित
क्रिकेट
पाकिस्तान में हुआ बड़ा उलटफेर, जिम्बाब्वे ने 67 रनों से जीता टी20 मैच; कप्तान सिकंदर रजा ने किया कमाल
पाकिस्तान में हुआ बड़ा उलटफेर, जिम्बाब्वे ने 67 रनों से जीता टी20 मैच; कप्तान सिकंदर रजा ने किया कमाल
इंडिया
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता रामविलास को किया याद
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता को किया याद
Advertisement

वीडियोज

UP Politics: बिहार के बाद बंगाल-यूपी में 'SIR' दर्द! | Akhilesh Yadav | CM Yogi | Mamata Banerjee
Sandeep Chaudhary: क्या SIR ले रहा है BLO की जान? चौंकाने वाले खुलासे! |Gyanesh Kumar
Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में रिकॉर्डतोड़ प्रदूषण, सांस लेना हुआ मुश्किल | AQI | CM Rekha Gupta
Bihar Politics: बनी सरकार, अब बनेगा विकसित बिहार? | Nitish Kumar | Chirag Paswan | NDA | New Cabinet
Gen-z Protest Nepal: नेपाल में फिर भड़की हिंसा...प्रशासन ने लगाया कर्फ्यू | Sushila Karki
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शेख हसीना को फांसी की सजा दिलाने में पाकिस्तान का हाथ? बांग्लादेश की पूर्व PM के बेटे ने दिया ये जवाब
शेख हसीना को फांसी की सजा दिलाने में पाकिस्तान का हाथ? बांग्लादेश की पूर्व PM के बेटे ने दिया ये जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली: दसवीं के छात्र के सुसाइड मामले में एक्शन, 4 टीचर सस्पेंड, हाई-लेवल कमेटी गठित
दिल्ली: दसवीं के छात्र के सुसाइड मामले में एक्शन, 4 टीचर सस्पेंड, हाई-लेवल कमेटी गठित
क्रिकेट
पाकिस्तान में हुआ बड़ा उलटफेर, जिम्बाब्वे ने 67 रनों से जीता टी20 मैच; कप्तान सिकंदर रजा ने किया कमाल
पाकिस्तान में हुआ बड़ा उलटफेर, जिम्बाब्वे ने 67 रनों से जीता टी20 मैच; कप्तान सिकंदर रजा ने किया कमाल
इंडिया
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता रामविलास को किया याद
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता को किया याद
बॉलीवुड
दुबई में दोनों बेटों और पति संग वेकेशन एंजॉय कर रही हैं गौहर खान, पहली बार फैंस को दिखाई फरवान की झलक
दुबई में फैमिली संग वेकेशन मना रही हैं गौहर, पहली बार फैंस को दिखाई दूसरे बेटे की झलक
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
जींस-शर्ट पहनकर मंत्री बने दीपक प्रकाश, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा; जानें कौन हैं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे
जींस-शर्ट पहनकर मंत्री बने दीपक प्रकाश, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा; जानें कौन हैं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे
नौकरी
गुजरात में ग्रेजुएट्स के लिए निकली भर्ती, बिना इंटरव्यू मिल रही नौकरी
गुजरात में ग्रेजुएट्स के लिए निकली भर्ती, बिना इंटरव्यू मिल रही नौकरी
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
Embed widget