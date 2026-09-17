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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTMC सिंबल पर ममता के साथ आई कांग्रेस, कहा - 'ज्ञानेश कुमार ने मोदी जी को जन्मदिन का...'

TMC सिंबल पर ममता के साथ आई कांग्रेस, कहा - 'ज्ञानेश कुमार ने मोदी जी को जन्मदिन का...'

टीएमसी सिंबल को लेकर ममता बनर्जी को कांग्रेस का साथ मिला है. केसी वेणुगोपाल ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए तुरंत दो पत्ती वाला चिन्ह वापस करने की मांग की है.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 17 Sep 2026 11:27 PM (IST)
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कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस के नाम और सिंबल को फ्रीज करने के फैसले को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा है. कांग्रेस महाचिव केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाते हुए कहा, 'ममता बनर्जी के नेतृत्व में भाजपा के खिलाफ लड़ने वालों को अब चुनाव आयोग की मदद से उनके खिलाफ बगावत करने और दलबदल का असंवैधानिक पाप करने की खुली छूट दी जा रही है.'

वेणुगोपाल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'भाजपा द्वारा खुलेआम असंवैधानिक रूप से एआईटीसी के नाम और चिन्ह पर कब्जा करने के बाद इसे फ्रीज करना मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का मोदी जी को जन्मदिन का तोहफा है. चुनाव आयोग ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह भाजपा के हाथों की कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं है. लोकतंत्र को धीरे-धीरे नष्ट करने का एक औजार.'

ममता बनर्जी को सिंबल वापस करने की मांग

उन्होंने आगे लिखा, 'शिवसेना, एनसीपी और अब एआईटीसी के मामले में भी यही किया. जो भी भाजपा का विरोध करता है उसे करारा झटका लगता है और उसका पूरा चुनावी अस्तित्व ही छीन लिया जाता है. हम इस कदम की निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि चुनाव आयोग ममता बनर्जी जी को तुरंत दो पत्ती वाला चिन्ह वापस दे.'

चुनाव आयोग ने फ्रीज किया टीएमसी का सिंबल-नाम

चुनाव आयोग ने बुधवार को टीएमसी का सिंबल और नाम फ्रीज कर दिया है. ममता और ऋतब्रत दोनों पक्ष आगामी उपचुनाव में पार्टी का सिंबल और नाम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. EC ने दोनों पक्षों से नया नाम और चुनाव चिन्ह मांगा है, दोनों गुटों से तीन-तीन विकल्प देने के लिए कहा गया है.

चुनाव आयोग ने कहा, कल (18 सितंबर) दोनों ही गुट सुबह 11 बजे तक बताएं कि वह किस नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर आगे बढ़ाना चाहेंगे. इससे पहले दोनों गुटों के साथ सुनवाई में जहां ममता बनर्जी के पक्ष ने किसी भी अंतरिम आदेश का विरोध किया था. वहीं, ऋतब्रत गुट ने उपचुनाव से पहले चुनाव चिह्न के संबंध में जल्द फैसला लेने की मांग की थी.

EC ने TMC का सिंबल किया फ्रीज, दोनों गुटों से मांगा नया नाम और चिन्ह

About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 17 Sep 2026 11:27 PM (IST)
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