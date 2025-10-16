'ट्रंप से डरते हैं मोदी...', राहुल गांधी ने किया बड़ा दावा, गिना दिए ये पांच कारण

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा करते हुए कहा कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा. उन्होंने इससे पहले भारत-पाकिस्तान सीजफायर को लेकर दावा किया था. इस बीच कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. उन्होंने इसको लेकर गुरुवार (16 अक्टूबर) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर की है.

राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ट्रंप से डर गए हैं. उन्होंने इसको लेकर पांच कारण भी गिनाए हैं. राहुल ने एक्स पोस्ट के जरिए दावा करते हुए कहा, ''प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से डरे हुए हैं.

PM Modi is frightened of Trump.



1. Allows Trump to decide and announce that India will not buy Russian oil.

2. Keeps sending congratulatory messages despite repeated snubs.

3. Canceled the Finance Minister’s visit to America.

4. Skipped Sharm el-Sheikh.

5. Doesn’t contradict him… — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 16, 2025

ट्रंप के भारत को लेकर खोखले दावे

गौरतलब है कि ट्रंप ने बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा. ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि उनकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुका था.

कांग्रेस ने 'मोदी हैं तो मुमकिन है' के नारे पर भाजपा को घेरा

कांग्रेस ने अब तक कई बार पीएम मोदी पर तंज कसा है. कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने गुरुवार को कहा, ''मोदी हैं तो मुमकिन है. तो चलिए देखते हैं क्या-क्या मुमकिन है, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों पर अत्याचार मुमकिन है. संविधान पर प्रहार मुमकिन है. नफरत की हर ओर भरमार मुमकिन है. जलता हुआ मणिपुर मुमकिन है. चीन का लद्दाख में कब्जा मुमकिन है. राजधानी दिल्ली में दंगे मुमकिन है.'' कांग्रेस ने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट भी शेयर की है.