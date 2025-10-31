'सारे बवाल की जड़ RSS, लगना चाहिए बैन', कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मोदी सरकार पर साधा निशाना
Mallikarjun Kharge Congress: खरगे ने दावा किया कि देश में कानून व्यवस्था से जुड़ी ज्यादातर गड़बड़ियों के लिए आरएसएस और भाजपा जिम्मेदार हैं.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर फिर से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्योंकि देश में कानून व्यवस्था से जुड़ी ज्यादातर गड़बड़ियों के लिए यही संगठन जिम्मेदार है. उन्होंने यह भी कहा कि ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं.
खरगे ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए कहा, ''मेरा व्यक्तिगत विचार है कि (आरएसएस पर) प्रतिबंध लगाना चाहिए.'' उन्होंने दावा किया कि देश में कानून व्यवस्था से जुड़ी ज्यादातर गड़बड़ियों के लिए आरएसएस और भाजपा जिम्मेदार हैं.
प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या बोले खरगे
कांग्रेस अध्यक्ष ने यह दावा भी किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी झूठ को सच में बदलने में माहिर हैं. उन्होंने कहा कि पटेल ने भारत के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक स्वरूप की रक्षा के लिए आरएसएस को प्रतिबंधित किया था. उन्होंने कहा, ''आप (भाजपा) हर चीज के लिए कांग्रेस को दोष देते हैं तो अपनी करतूत को भी देख लीजिए.''
सरदार पटेल ने लोकतांत्रिक विचारों की नींव डाली थी।— Congress (@INCIndia) October 31, 2025
पहले के समय लोग नौकरशाही में रहते हुए RSS की विचारधारा फैलाते थे। ऐसे में राजनीतिक संगठनों जैसे RSS और जमाते इस्लामी के साथ सरकारी कर्मचारियों के साथ जुड़ाव पर रोक लगाई गई थी।
लेकिन, 9 जुलाई 2024 को मोदी सरकार ने इस बैन को… pic.twitter.com/GGBOERhIZH
'पंडित नेहरू और सरदार पटेल के बीच थे अच्छे रिश्ते' - खरगे
खरगे ने कहा, ''सच को जितना मिटाने की कोशिश कर लो, वह नहीं मिटेगा.'' उनका कहना था, ''वे (प्रधानमंत्री और भाजपा) हमेशा स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल के बीच झगड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि नेहरू और पटेल के बहुत अच्छे रिश्ते थे और पटेल ने नेहरू को जनता का नेता बताया था.''
BJP के नेता हमेशा कहते हैं कि नेहरू जी और सरदार पटेल जी में मतभेद था।— Congress (@INCIndia) October 31, 2025
जबकि नेहरू जी ने खुद सरदार पटेल जी को 'भारत की एकता के शिल्पी' बताया था। वहीं पटेल जी ने नेहरू जी को 'देश के आदर्श और जनता के नेता' कहा था।
सरदार पटेल जी ने कहा था 👇
"पिछले दो कठिन वर्षों में नेहरू जी ने… pic.twitter.com/h1y1sN6rEM
उन्होंने कहा, ''भाजपा से कहना चाहता हूं कि दही में कंकड़ मत ढूंढो. आपका इतिहास सबको मालूम है. नेहरू ने ही सबसे पहले गुजरात में पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया था और सरदार सरोवर बांध की बुनियाद रखी थी.''
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL